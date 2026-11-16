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Jedan muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu.

Muškarac (32) povređen je kada je automobilom sleteo sa kolovoza na Zrenjaninskom putu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Žena koja se takođe nalazila u automobilu lakše je povređena.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 109 puta, od čega 10 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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