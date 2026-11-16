Muškarac (32) povređen je kada je automobilom sleteo sa kolovoza na Zrenjaninskom putu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
hitna pomoć
SLETEO SA ZRENJANINSKOG PUTA: Muškarac (32) teško povređen u saobraćajnoj nesreći
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Jedan muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu.
Muškarac (32) povređen je kada je automobilom sleteo sa kolovoza na Zrenjaninskom putu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
Žena koja se takođe nalazila u automobilu lakše je povređena.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 109 puta, od čega 10 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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