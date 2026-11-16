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PRIVEDEN PATRIK DRID! Dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu stavljene lisice
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Profesor Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, priveden je jutros zbog izdavanja sala za fizičko koje koristi DIF, pišu Novosti.
Informer je preneo navode da će Patrik Drid stupiti u štrajk glađu.
Podsetimo, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, izjavio je ranije da neće podneti ostavku pod pritiskom i istakao da se o rukovodstvu fakulteta mora odlučivati u skladu sa propisanim procedurama.
(Kurir.rs/Novosti/Informer)
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