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Profesor Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, priveden je jutros zbog izdavanja sala za fizičko koje koristi DIF, pišu Novosti.

Informer je preneo navode da će Patrik Drid stupiti u štrajk glađu.

Podsetimo, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, izjavio je ranije da neće podneti ostavku pod pritiskom i istakao da se o rukovodstvu fakulteta mora odlučivati u skladu sa propisanim procedurama.

(Kurir.rs/Novosti/Informer)

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