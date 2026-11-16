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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišeni slobode osumnjičeni P.D. i N.M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Podsetimo, kako su mediji objavili radi se o profesoru Patriku Dridu, dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su P.D., kao sadašnji, a N.M., kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili Fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500,00 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaje se:

- Ovo su učinili tako što su iznajmljivali prostor koji pripada Pokrajini, a novac nisu uplatili u budžet Pokrajine, već su ga potrošili na isplate novca zaposlenima po različitim osnovima, dok su ugovore vodili kao „organizacija sportskih aktivnosti“ kako bi se prikrilo da je reč o zakupima.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom P.D. i N.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.