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MLADIĆ POGINUO KOD NIŠA: Traktor se prevrnuo na klizavom putu, vozaču nije bilo spasa
- Mladić M.Đ. (30) iz Leskovika poginuo je u subotu kada se traktor prevrnuo na lokalnom putu između Leskovika i Rujnika.
- Sumnja se da je klizav kolovoz doveo do nesreće, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt na licu mesta.
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Mladić M.Đ. (30) iz niškog sela Leskovik poginuo je prilikom prevrtanja traktora.
Do tragedije je došlo u subotu u večernjim časovima dok se traktorista kretao lokalnim putem između sela Leskovik i Rujnik. Veruje se da se zbog klizavog kolovoza nesrećni mladić prevrnuo i na licu mesta podlegao povredama.
Na mesto nesreće odmah je izašla niška Hitna pomoć, ali su mogli da samo konstatuju smrt tridesetogodišnjaka.
Policija je obavila uviđaj, a istragom će biti utvrđeno kako je došlo teške nesreće.
(Nova)
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