Slušaj vest

Mladić M.Đ. (30) iz niškog sela Leskovik poginuo je prilikom prevrtanja traktora.

Do tragedije je došlo u subotu u večernjim časovima dok se traktorista kretao lokalnim putem između sela Leskovik i Rujnik. Veruje se da se zbog klizavog kolovoza nesrećni mladić prevrnuo i na licu mesta podlegao povredama.

Na mesto nesreće odmah je izašla niška Hitna pomoć, ali su mogli da samo konstatuju smrt tridesetogodišnjaka.

Policija je obavila uviđaj, a istragom će biti utvrđeno kako je došlo teške nesreće.

(Nova)

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA NESREĆA U POPOVCU KOD NIŠA: Teško povređen deda Duško na traktoru, mladića iz BG jedva smirili, evo na šta liči auto
2713347-popovac2-edit.jpg
HronikaTRAGEDIJA KOD NIŠA: Motociklista poginuo u sudaru sa traktorom, stradao na licu mesta
motor-motocikl-udes-nesreca.jpg
HronikaIZGUBIO KONTROLU NAD VOZILOM, PA SLETEO S PUTA: Vozač traktora teško povređen u saobraćajnoj nesreći
1301-shutter.jpg
HronikaUŽASNA TRAGEDIJA KOD NIŠA! DEDA VOZIO TRAKTOR, A UNUK BOGDAN (19) POGINUO NA LICU MESTA: Bio je divan mladić, nedavno je završio školu i planirao da ide u Nemačku! PORODICA ZAVIJENA U CRNO
bogdan-stojanovic.jpg