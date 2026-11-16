Slušaj vest

Četrdesetšestogodišnji Beograđanin izgubio je život na radnom zadatku dok je uklanjao havarisano vozilo sa puta, a na poslednjem ispraćaju kolonu njegovih kolega u očevom kamionu predvodila je upravo Aleksandra.

U razgovoru za našu redakciju ona navodi da niko od nadležnih još uvek nije kontaktirao porodicu, pa o samom toku istrage zna samo ono što pročita u medijima.

- Niko me i dalje nije kontaktirao, ni iz policije, niti iz bilo koje druge institucije. Zapisnici i veštačenja očigledno još uvek nisu gotovi, ali koliko znam, niko nije uhapšen. Znam samo da je vozač koji je usmrtio mog oca u nesreći polomio palac i da mu je ukazana lekarska pomoć, ali mislim da nije priveden. Sahrana je bila u subotu, a mi smo poslednji put razgovarali u utorak pre toga - poručila je ćerka stradalog vozača šlep-službe Srđana Pantovića.

03:53 ČOVEK KOJI JE SVE VIDEO NAS JE ZVAO, JECAO JE I VRIŠTAO PREKO TELEFONA! Potresna ispovest ćerke stradalog vozača šlep-službe: "I dalje ga čekam da uđe na vrata" Izvor: Kurir televizija

U ovim teškim trenucima, najveću utehu porodici pružili su Srđanovi prijatelji i kolege, koji su se u ogromnom broju okupili da mu odaju poslednju počast.

- Ne znam da li je ijedna šlep-služba u gradu tog dana ostala da radi. Mnogo mi to znači, kao i pozivi brojnih ljudi koji su mi pričali kako im je moj otac nekada pomogao ili čak spasio život. Dok smo u koloni išli od Bubanj Potoka do naše kuće, ogroman broj njegovih kolega je stao, dao mi svoju vizitkartu i rekao: 'Dete, kad god ti nešto bude trebalo u životu, zovi me.' Neizmerno sam im zahvalna na tome.

Iako je posao na putu sam po sebi rizičan, Aleksandra ističe da za očevu bezbednost nikada nije brinula jer je bio veliki profesionalac.

- Nikada nisam sumnjala u njegovu bezbednost na putu, jer je bio izuzetno oprezan i u vožnji, i prilikom utovara i vezivanja vozila, a kamion mu je uvek bio mehanički ispravan.

Aleksandra Pantović, ćerka stradalog vozača šlep-službe Srđana Pantovića Foto: Kurir Televizija

Potresan razgovor sa očevicem nesreće

Porodica se u međuvremenu čula i sa čovekom kojem je Srđan te kobne večeri pritekao u pomoć i koji je bio neposredni svedok tragedije.

- Mama i ja smo se početkom nedelje čule telefonom i sa čovekom koji je sve video. Od šoka se ni sama ne sećam celog razgovora, osim da je čovek sve vreme jecao i vrištao. Rekao nam je da ga pozovemo da dođe kod nas i da će posvedočiti o svemu što je video.

Bol zbog gubitka oca ne jenjava, a uz tugu ide i ogorčenje jer pravda još uvek nije zadovoljena, zbog čega je porodica rešila da pravnim putem potraži odgovornost.

1/4 Vidi galeriju Vozači šlep-kamiona formirali kolonu u Srđanovu čast Foto: Privatna arhiva

- Iako sam bila i na sudskoj medicini i u mrtvačnici, i sahrana je prošla pre osam dana, ja i dalje čekam da uđe na vrata. Angažovala sam advokata. Prosto ne mogu da verujem da neko ko zgazi čoveka ne bude ni uhapšen, ali se iskreno nadam da će neko za ovo odgovarati - zaključila je Aleksandra Pantović.

Podsetimo, stravična nesreća dogodila se kod Bubanj Potoka kada je na Srđana Pantovića, dok je obavljao svoj posao pored puta, automobilom naleteo drugi vozač i od siline udarca ga priklještio uz njegov šlep-kamion.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: