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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su juče na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišeni slobode osumnjičeni M.M.R. i I.M.T. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, a osumnjičeni D.Č. zbog podstrekavanja u izvršenju ovog krivičnog dela.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.M.R. i I.M.T. držali novac koji potiče od kriminalne delatnosti u iznosu od 40.930,00 evra, koji su pokušali da unesu 15.11.2026. godine u Republiku Srbiju preko graničnog prelaza Bogojevo, bez da ga prijave nadležnim organima, a u čemu ih je podstrekao osumnjičeni D.Č.