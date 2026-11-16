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O hapšenju profesora Patrika Drida, dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Patrik Drid Foto: Kurir Televizija

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, kako su naveli u saopštenju, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su P. D. (58) i N. M. (58) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

00:25 Hapšenje Novi Sad Izvor: MUP

- Sumnja se da su bivši dekan N. M. i dekan P. D., Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, u periodu od 2023. do 2026. godine, sačinili više ugovora o organizaciji sportskih aktivnosti sa raznim sportskim klubovima, udruženjima i savezima, iako navedeni ugovori faktički predstavljaju ugovore o zakupu koji su zaključeni bez saglasnosti Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine - piše u saopštenju MUP, u kom se dodaje:

- Na ovaj način pribavili su protivpravnu imovinsku korist Fakultetu u iznosu za više od 19.000.000 dinara, a u istom iznosu pričinili su štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.