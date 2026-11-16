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Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je naložilo obdukciju M. M. (84) čije je telo pronašeno u noći između petka i subote, oko 3.20 sati na trotoaru i zemljanoj površini u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu.

- VJT u Pančevu postupa povodom događaja od dana 13.11.2026. godine kada je oko 3.20 časova na trotoaru i zemljanoj površini, u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu, u ul. Miloša Trebinjca, pronađeno telo ženske osobe M.M. (84) iz Opova - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da se M. M. nalazila na bolničkom lečenju na odeljenju Službe za ortopediju i traumatologiju navedene bolnice.

Dežurni javni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela kako bi se utvrdio uzrok smrti.