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Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je danas detaljnu analizu Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva od 10. novembra, koji je ovo tužilaštvo ocenilo kao "skandalozan", navodeći da su ovim dokumentom "ukinuti osnovni postulati i garancije samostalnosti javnih tužilaca, garantovani Ustavom i Zakonom o javnom tužilaštvu".

- Analiza pored opšte ocene spornog Izveštaja, sadrži pojedinačna izjašnjenja javnih tužilaca koji su postupali u 7 predmeta pomenutih u navedenom Izveštaju Komisije, imajući u vidu da im je Komisija uskratila mogućnost izjašnjenja pre objavljivanja tendencioznog, pravno neutemeljenog i zlonamernog izveštaja koji direktno vređa čast, profesionalni ugled i dostojanstvo javnih tužilaca - navodi se u saopštenju.

Detaljnu analizu i izjašnjenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, povodom prvog Izveštaja Komisije, i svih predmeta nad kojima je vršen nadzor možete pročitati ovde.

U delu koji se odnosi na predmet "zvučni top" navodi se da VJT u Beogradu smatra da je Komisija donela "pristrasan i pravno neutemeljen zaključak" kako bi se stekao utisak da se radi o pravno nezakonitoj i pristrasnoj odluci tužilaštva.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

- Nejasno je na osnovu kojih dokaza Komisija zaključuje da "obrađivači predmeta nisu preduzimali radnje sa ciljem da istraže događaj od 15. marta 2025. već kako bi formalizovali unapred donetu odluku da nije bilo upotrebe zvučnog topa". Naime, u spisima predmeta nalazi se niz dokaza koji su prikupljeni, detaljno analizirani i obrazloženi, ukupno 151 izjava uzeta od učesnika skupa, 133 lekarska izveštaja, video snimci sa gradskih kamera sa svih spornih tačaka mesta događaja, preko 70 audio i video snimaka sa mesta događaja, veštačenja, 33 dopisa i izjašnjenja MUP, BIA i Ministarstva odbrane, Analiza Vojnotehničkog insituta, dopisi organizacija civilnog društva zajedno sa spiskom 34 osobe koje su se organizacijama obratile prijavljujući zdravstvene tegobe nakon održanog skupa, izveštaj Republičkog seizmološkog zavoda, karakteristike LRAD uređaja sa zvaničnog sajta proizvođača i drugi dokazi. Dakle, tužilaštvo je svoje radnje usmerilo na prikupljanje svih dokaza koji su od značaja za rasvetljavanje konkretnih dokaza - navodi se u analizi tužilaštva koji su sve dokazi prikupljeni tokom istrage takozvanog "zvučnog topa".

Nadalje, navodi se da su netačni navodi da je oko 150 osoba izjavilo da je osetilo dejstvo soničnog ili akustičnog sredstva.

- Neki građani su izjavili da su čuli "zvuk aviona, motocikla, tenka, vozila koje im se približava. Neki su izjavili da "nisu čuli nikakav zvuk i da im nije jasno šta je razlog prekida petnaestominutne tišine", neki su osetili samo "toplotu", neki čuli "zvuk žamora ljudi", neki osetili samo "strah", "topovske udare" ili čuli zvuk "stampeda ljudi koji im se približava", neki "metež mase ljudi" a neki samo "pištaljke" - analizirani su iskazi svedoka, a potom iz VJT u Beogradu navode i da je Komisija propustila da pomene saopštenje samog proizvođača LRAD uređaja, kompanije "Ganasys" u kom kompanija naovodi da na protestnom skupu nije korišeć ovaj sistem, što je bio jedan od ključnih dokaza da "zvučni top" nije upotrebljen.

U detaljnoj analizi, VJT u Beogradu obrazložilo je i druge dokaze, navodeći da komisija u Izveštaju nije navela ni jedan dokaz koji bi ukazao na upotrebu "zvučnog topa" ili sličnog uređaja ali i da će ovo tužilaštvo, ukoliko se pojave dokazi koji bi eventualno ukazivali na izvršenje krivičnog dela, provere biti nastavljene.

Analiza VJT u Beogradu Foto: VJT

Komisija Vrhovnog tužilaštva, podsetimo, objavila je izveštaj nadzora Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na 23 strane u kom oštro kritikuje rad glavnog tužioca Nenada Stefanovića i nekoliko drugih tužilaca VJT u Beogradu. Osim kritika i displinskih postupaka, Komisija je, kako se navodi, predložila da Vrhovno javno tužilaštvo inicira krivično gonjenje tužilaca kao i disciplinske postupke.

U saopštenju VJT u Beogradu, navodi se da su u izjašnjenju javnih tužilaca osporeni su svi navodi iz Izveštaja komisije, a naročito su kao potpuno neutemeljeni i neprimereni ocenjeni predlozi Komisije za krivični i disciplinski progon glavnog javnog tužioca i pojedinih javnih tužilaca, uz prenebregavanje niza ustavnih garancija i zakonskih činjenica.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu pored glavnog javnog tužioca, čini i 75 operativnih nosilaca javnotužilačke funkcije, ne računajući tužioce upućene u druga tužilaštva, koji svi zajedno i pored nepopunjene sistematizacije, pri datom obimu posla, u skladu sa zakonskim propisima i etičkim načelima, daju svoj maksimum u cilju savesnog i odgovornog obavljanja svoje javnotužilačke funkcije, zbog čega je nedopustivo da se u Izveštaju najvišeg javnog tužilaštva upotrebljavaju pežorativne kvalifikacije, da se ulazi u “motive” i „misaoni tok” postupajućih obrađivača, da se daju “vanpravna” mišljenja o postupanju, kao i pregršt drugih neodgovarajućih paušalnih izraza - navodi se u saopštenju i dodaju da VJT u Beogradu smatra da ovaj "stil" pisanja izveštaja od strane Komisije koju čine hijerarhijski najviši predstavnici javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji, pored toga što je "suprotan Etičkom kodeksu javnih tužilaca, nedopustiv jer oni na bazi svojih subjektivnih tumačenja sadržine spisa predmeta i postupanja u istima, ulaze duboko u vanpravni okvir nadzora".

- Umesto da je stručno, pravno relevantno, u skladu sa zakonskim okvirima, Komisija izvršila dati nadzor, ista je dozvolila sebi preveliki broj spekulacija, na osnovu nekih utisaka koji čak u formalnopravnom smislu ne mogu predstavljati ni indicije, a kamoli osnov za sumnju, pa je sugerisala da se Izveštaj treba dostaviti Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, uz predloge za krivični progon pojedinih javnih tužilaca, što predstavlja pravni nonsens - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Takođe, u analizi VJT ocenjeno je da Izveštaj obiluje paušalnim i subjektivnim ocenama, vanpravničkom argumentacijom, na bazi neutemeljenih pretpostavki o „motivima“.

Vrhovno tužilaštvo Foto: Screenshot

- Komisija ni sama ne kaže da je nešto utvrdila, već da „smatra“, ali je to ne sprečava da kao meru predloži krivično gonjenje za krivično delo Zloupotrebu službenog položaja ili vođenje disciplinskog postupka, uz izricanje najteže disciplinske sankcije – razrešenje javnih tužilaca. Ukazujemo da bi ovakav Izveštaj možda mogao da se opravda da dolazi od strane laičke javnosti koja ima pravo na svoj stav i mišljenje bez obzira na činjenice, ali ne i kada ga potpisuju najviši predstavnici javnotužilačke profesije koji bi svoj stav morali da baziraju na nepobitnim činjenicama - navodi se i dodaje da se iz ovih razloga osnovano postavlja pitanje odgovornosti za nenadoknadivu štetu pričinjenu celokupnoj javnotužilačkoj organizaciji, "gde je kao pokazna vežba izabrano VJT u Beogradu", izazivanjem nepoverenja građana ovakvim, selektivnim, tendencioznim i upitno zasnovanim logičkim zaključivanjem.

- Takođe je u najmanju ruku nedopustivo je da nosioci javnotužilačkih funkcija u Vrhovnom javnom tužilaštvu upotrebljavaju terminologiju prema kojoj je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović uspostavio “paratužilački sistem”, jer je podsećamo, on stupio na dužnost 01.01.2022. godine, iz čega proizlazi da Vrhovno javno tužilaštvo gotovo punih 5 godina nije vršilo svoja ovlašćenja na koje je zakonom obavezano, kao i da je u hijerarhijski ustrojenom sistemu dozvolilo da i Vrhovno i Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu budu u potpunosti pasivni dok se nešto tako „skandalozno“ dešava u javnotužilačkoj instituciji - dodaje se.

Tokom mandata glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića, Vrhovni javni tužilac, kako se navodi, izdala je jedno obavezno uputstvo za postupanje u pojedinačnom predmetu - predmet „EPS“, kada je nakon hapšenja osumnjičenih predmet oduzet od VJT u Beogradu i dostavljen na postupanje JTOK, kao i dva rešenja o supstituciji - optužnica u predmetu „Nadstrešnica“ i predmet protiv člana sporne Komisije Branka Stamenkovića. U saopštenju se navodi da bi i te tri odluke o prebacivanju predmeta u drugo tužilaštvo, mogle biti predmet obimne zasebne analize.

- Dodajemo da Vrhovni javni tužilac ima mogućnost pristupa aplikaciji SAPO u kojoj se nalaze svi predmeti ovog tužilaštva, kao i da joj je na osnovu redovnih saopštenja o postupanju VJT u Beogradu u svakom trenutku bilo poznato postupanje ovog tužilaštva, te je mogla blagovremeno da reaguje, ali je očigledno, iz nepoznatih razloga, do pre samo par nedelja smatrala da za tim nema potrebe - zaključuje se.

Takođe, u Izveštaju Komisije, kako se navodi iz tužilaštva, "kao da je namerno prenebregnuta činjenica da je tužilaštvo organ krivičnog gonjenja, te se na taj način pokušava u javnosti stvoriti slika da VJT u Beogradu ima odgovornost i za otkrivanje krivičnih dela i učinilaca, što je posao policije i bezbednosnih službi, tako i za meritorne odluke suda".

- Podsećamo i na odredbu člana 57 Zakona o javnom tužilaštvu kojom je propisano da nosilac javnotužilačke funkcije ne može biti pozvan na odgovornost za dato mišljenje ili odluku donetu u vezi sa vršenjem javno tužilačke funkcije, izuzev ako učini krivično delo kršenje zakona od strane sudije ili javnog tužioca iz člana 360 Krivičnog zakonika, koje je lex specialis za sve nosioce pravosudnih funkcija - navodi se.

Pored navedenog, iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo podsećaju da u tom tužilaštvu operativno radi 75 nosilaca javnotužilačke funkcije, od sistematizovanih 103, a koji broj je u prethodnim godinama, 2023. i 2024. godini bio i znatno manji, dok je tokom 2025. godine formiran 19.151 predmet, od kojih je na kraju godine ostalo 4333 nerešeno, a od početka 2026. godine 16.202 predmeta.