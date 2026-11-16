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U parku ispred Višeg suda u Nišu gde je za danas zakazano suđenje roditeljima maloletnika (16) koji je ubio svog vršnjaka i školskog druga Andreja Simića (13) iz Niške Banje, okupili su se građani kao znak podrške porodici koja je oatala bez svog sina jedinca.

U Višem sudu u Nišu bi danas trebalo da se održi suđenje roditeljima maloletnika (16) koji je pre tri godine izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja u svojoj kući u Niškoj Banji.

Skup podrške Foto: M.S

Mića i Sanja Simić, roditelji pokojnog Andreja su nam kazali da se za danas očekuje iskaz veštaka koji su analizirali zdravstveno stanje roditelja maloletnog ubice.

- Mnogo mi znači ovaj skup podrške, baš sam ganuta da su se ljudi iz Niške Banje organizovali da bi pokazali da Andrej nije zaboravljen. Suđenje predugo traje i nadam se da će sud doneti pravednu odluku - rekla je Sanja Simić, majka pokojnog Andreja.

Foto: M.S

Ivan Nikolić, jedan od ljudi koji je držao transparent ispred suda, rekao je da ovaj slup nema nikakvu političku pozadinu veċ isključivo predstavlja podršku porodici koja je izgubila sve.

Porodica Simić je do sada govorila da su na ovom suđenju zabeležene brojne opstrukcije procesa, a nekoliko prethodnih ročišta bilo je odloženo.

Suđenje, Andrej Simić, Niška Banja Foto: Kurir/M.S.

Roditelji dečaka ubice se optužnicom terete da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je, na njegov poziv, otišao kod njega ujutru kobnog dana. Trebalo je da dođu još dva dečaka, ali nisu došla.