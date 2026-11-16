NASTAVLJA SE SUĐENJE RODITELJIMA UBICE DEČAKA IZ NIŠKE BANJE: Skup podrške porodici Simić čiji je jedinac mučki ubijen (foto)
- Ispred Višeg suda u Nišu održan je skup podrške porodici Simić, dok je za danas zakazano suđenje roditeljima maloletnika optuženog za ubistvo Andreja Simića.
- Porodica navodi da su prethodna ročišta više puta odlagana i da očekuje iskaz veštaka o zdravstvenom stanju roditelja maloletnika.
- Roditelji ubijenog dečaka poručuju da im podrška mnogo znači i da se nadaju pravednoj odluci suda.
U parku ispred Višeg suda u Nišu gde je za danas zakazano suđenje roditeljima maloletnika (16) koji je ubio svog vršnjaka i školskog druga Andreja Simića (13) iz Niške Banje, okupili su se građani kao znak podrške porodici koja je oatala bez svog sina jedinca.
U Višem sudu u Nišu bi danas trebalo da se održi suđenje roditeljima maloletnika (16) koji je pre tri godine izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja u svojoj kući u Niškoj Banji.
Mića i Sanja Simić, roditelji pokojnog Andreja su nam kazali da se za danas očekuje iskaz veštaka koji su analizirali zdravstveno stanje roditelja maloletnog ubice.
- Mnogo mi znači ovaj skup podrške, baš sam ganuta da su se ljudi iz Niške Banje organizovali da bi pokazali da Andrej nije zaboravljen. Suđenje predugo traje i nadam se da će sud doneti pravednu odluku - rekla je Sanja Simić, majka pokojnog Andreja.
Ivan Nikolić, jedan od ljudi koji je držao transparent ispred suda, rekao je da ovaj slup nema nikakvu političku pozadinu veċ isključivo predstavlja podršku porodici koja je izgubila sve.
Porodica Simić je do sada govorila da su na ovom suđenju zabeležene brojne opstrukcije procesa, a nekoliko prethodnih ročišta bilo je odloženo.
Roditelji dečaka ubice se optužnicom terete da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je, na njegov poziv, otišao kod njega ujutru kobnog dana. Trebalo je da dođu još dva dečaka, ali nisu došla.
- Dečaci su bili u improvizovanoj teretani na tavanu kuće osumnjičenog. Tu se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem - podseća izvor i dodaje da je osumnjičeni za ubistvo u vreme zločina imao 13 godina, što znači da je bio krivično neodgovoran.