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UHAPŠEN ZAJEČARAC: Kamenicama razbio prozore gradskog Centra za socijalni rad
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Policija je uhapsila G.R. (48) iz Zaječara zbog sumnje da je kamenicama razbio stakla na ulaznim vratima kao i prozore na prijemnoj kancelariji gradskog Centra za socijalni rad, saopšteno je danas.
Inicident se, po navodima policije, dogodio u noći između 13. i 14. novembra.
Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana i uz krivičnu prijavu za uništenje i oštećenje tuđe stvari biće priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs/Beta
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