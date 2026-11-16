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Policija je uhapsila G.R. (48) iz Zaječara zbog sumnje da je kamenicama razbio stakla na ulaznim vratima kao i prozore na prijemnoj kancelariji gradskog Centra za socijalni rad, saopšteno je danas.

Inicident se, po navodima policije, dogodio u noći između 13. i 14. novembra.

Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana i uz krivičnu prijavu za uništenje i oštećenje tuđe stvari biće priveden nadležnom tužilaštvu. 

Kurir.rs/Beta

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