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Policija je uhapsila N. M. (45) iz Niša zbog sumnje da je nožem ubo muškarca (44) u stomak i tako pokušao da ga ubije.

Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. 

(RTS)

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