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U centru Beograda, u Resavskoj ulici, jutros se odigrala prava drama kada je izbio požar u stambenoj zgradi, tačnije u stanu udovice Milutina Mrkonjića - Dragane Daše Mrkonjić.

Naime, u požaru koji je jutros izbio u stambenoj zgradi u Resavskoj ulici na Savskom vencu izgoreo je veći deo stana čija je vlasnica Dragana Daša Mrkonjić (82), nekadašnja zakonita supruga pokojnog političara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića.

1/9 Vidi galeriju Prve slike izgorelog stana udovice Milutina Mrkonjića Foto: Marko Karović

U jutrošnjem izveštaju beogradske Hitne pomoći objavljeno je da je izbio požar u stanu u centru Beograda ali se tek kasnije saznalo o čijem je stanu reč, te da je vatra buknula u ranim jutarnjim satima i brzo se proširila prostorijama, usled čega je stan pretrpeo ogromnu materijalnu štetu.

Dragana Mrkonjić se tokom incidenta nagutala gustog dima, zbog čega je ekipa Hitne pomoći odmah po dolasku na lice mesta reagovala i sanitetskim vozilom je prevezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde joj je ukazana neophodna lekarska pomoć.

Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Prema rečima stanara ove zgrade, javio je Telegraf, veća tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući velikoj sreći i munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, koji su u najkraćem roku stigli na teren i ugasili vatru pre nego što se proširila na okolne stanove.

Stan se nalazi sa zadnje strane zgrade u Resavskoj ulici, a na fasadi i oko samih prozora i dalje je vidljivo crnilo i garež od vatrene stihije. Tačan uzrok požara utvrdiće istraga.

Dragana Daša Mrkonjić godinama je radila kao advokat i sudija. Sa Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku i nikad se zvanično nisu razveli. Uprkos tome što su godinama živeli odvojeno, ostali su u izuzetno dobrim odnosima sve do njegove smrti.