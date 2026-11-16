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Požar u stanu supruge pokojnog političara Milutina Mrkonjića, Dragane Daše Mrkonjić (82), u Resavskoj ulici u Beogradu, izazvala je, prema nezvaničnim informacijama sa terena, upaljena sveća.

Kako saznajemo od Draganinih komšija, vatra je buknula noćas oko jedan sat, a sumnja se da je upaljena sveća pala na pod, a onda se vatra rasplamsala.

1/9 Vidi galeriju Prve slike izgorelog stana udovice Milutina Mrkonjića Foto: Marko Karović

- Čuli smo da je ta sveća odmah zapalila neke kese koje su bile na podu i plamen se ubrzo razbuktao po stanu - ispričao je za Kurir jedan stanar zgrade u Resavskoj ulici.

Komšije kažu da u Draganinom stanu nije bilom struje, zbog čega je ona koristila sveću za osvetljenje.

- Ona je izgleda upalila tu sveću zbog svetlosti jer nije imala struje. Ne znamo zbog čega u njenom stanu nije bilo struje - rekao nam je jedan komšija.

Draganu Mrkonjić su, kako dodaje, komšije izvukle iz zapaljenog stana i zbrinule je do dolaska Hitne pomoći, koja ju je odvezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Dragana Mrkonjić Foto: Ana Paunković, Nikola Anđić

- Ona je bila budna kad je izbio požar, nagutala se dima - dodao je njen komšija iz zgrade.

Vatrogasci-spasioci su brzo došli u Resavsku ulicu i sprečili širenje vatre na druge stanove, ali je stan Mrkonjić izgoreo.

Inače, Dragana Mrkonjić bila je zakonita supruga politilčara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića koji je preminuo 27. novembra 2021. godine. Mrkonjić je bio i počasni predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i narodni poslanik.

Milutin Mrkonjić Foto: Marina Lopičić

Dragana Daša Mrkonjić godinama je radila kao advokat i sudija, a sa Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku i nikad se zvanično nisu razveli.