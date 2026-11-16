OVO JE MOGUĆI UZROK POŽARA U STANU MRKONJIĆEVE UDOVICE: Komšije izvukle Draganu iz plamena i otkrile šta se dogodilo (foto)
- Požar u stanu Dragane Daše Mrkonjić u Resavskoj ulici, prema nezvaničnim informacijama, izazvala je upaljena sveća koja je pala na pod.
- Komšije su je izvukle iz plamena i zbrinule do dolaska Hitne pomoći, koja ju je odvezla na VMA.
- Vatrogasci su sprečili širenje vatre na druge stanove, ali je njen stan izgoreo.
Požar u stanu supruge pokojnog političara Milutina Mrkonjića, Dragane Daše Mrkonjić (82), u Resavskoj ulici u Beogradu, izazvala je, prema nezvaničnim informacijama sa terena, upaljena sveća.
Kako saznajemo od Draganinih komšija, vatra je buknula noćas oko jedan sat, a sumnja se da je upaljena sveća pala na pod, a onda se vatra rasplamsala.
- Čuli smo da je ta sveća odmah zapalila neke kese koje su bile na podu i plamen se ubrzo razbuktao po stanu - ispričao je za Kurir jedan stanar zgrade u Resavskoj ulici.
Komšije kažu da u Draganinom stanu nije bilom struje, zbog čega je ona koristila sveću za osvetljenje.
- Ona je izgleda upalila tu sveću zbog svetlosti jer nije imala struje. Ne znamo zbog čega u njenom stanu nije bilo struje - rekao nam je jedan komšija.
Draganu Mrkonjić su, kako dodaje, komšije izvukle iz zapaljenog stana i zbrinule je do dolaska Hitne pomoći, koja ju je odvezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).
- Ona je bila budna kad je izbio požar, nagutala se dima - dodao je njen komšija iz zgrade.
Vatrogasci-spasioci su brzo došli u Resavsku ulicu i sprečili širenje vatre na druge stanove, ali je stan Mrkonjić izgoreo.
Inače, Dragana Mrkonjić bila je zakonita supruga politilčara i nekadašnjeg ministra Milutina Mrkonjića koji je preminuo 27. novembra 2021. godine. Mrkonjić je bio i počasni predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i narodni poslanik.
Dragana Daša Mrkonjić godinama je radila kao advokat i sudija, a sa Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku i nikad se zvanično nisu razveli.
Uprkos tome što su godinama živeli odvojeno, ostali su u izuzetno dobrim odnosima sve do njegove smrti.