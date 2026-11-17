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Iako ubice i nalogodavci nikada nisu pronađeni, operativni podaci i svedočenja iz tog perioda ukazuju na to da su oba inspektora platila glavom jer su u istrazi ubistva generala Radovana Stojčića Badže došla do informacija koje nisu smele da isplivaju u javnost.

Sve je počelo 10. aprila 1997. godine u beogradskom restoranu "Mama mia", kada je ubijen general Radovan Stojčić Badža, tadašnji načelnik Resora javne bezbednosti i zamenik ministra policije.

Ta likvidacija bila je jasan signal da u državi više nema zaštićenih, a istragu o smrti prvog operativca srpske policije preuzeli su upravo Vlahović i Simić. Dve godine kasnije, obojica su uklonjena u klasičnim mafijaškim sačekušama.

Krvavi mart ispred "Košutnjaka"

Prvi na meti našao se Milorad Vlahović, pomoćnik načelnika beogradske kriminalističke policije. On je ubijen 11. marta 1999. godine, svega nedelju dana pre početka NATO bombardovanja. Oko 19 časova, dok je prilazio Sportskom centru "Košutnjak" gde je redovno igrao mali fudbal, napadač mu je prišao s leđa i ispalio rafal. Vlahović je pogođen sa šest metaka u grudi, stomak, ruku i kuk, a ubica mu je potom prišao i "overio" ga sa dva hica u glavu.

Iako su njegovi prijatelji odmah istrčali iz svlačionice, a Hitna pomoć ga brzo prevezla u Urgentni centar, spasa mu nije bilo. Beograd je te večeri bio pod potpunom policijskom blokadom, ali su egzekutori nestali bez traga. Ono što je bacilo dodatnu senku na ovaj slučaj jesu događaji koji su usledili: Vlahović je nakon Badžinog ubistva naglo premešten u vrh UKP-a, što su mnogi u policiji videli kao sklanjanje sa terena. Na njegovoj sahrani niko iz vrha MUP-a nije održao govor, komemoracija je otkazana, a njegova supruga, takođe inspektorka u Čukarici, dobila je otkaz istog dana kada je on ubijen.

Foto: Privatna arhiva

Svedočenje iz klana "Amerika"

Godinama kasnije, u septembru 2001. godine, pojavila se službena beleška koja je ponudila drugačiji ugao gledanja na ove likvidacije. Prema navodima zaštićenog svedoka iz klana "Amerika", poznatog pod kodnim imenom "Srećko", Stojčić i Vlahović su sklonjeni jer su štitili Bojana Petrovića, organizatora ubistva Voje Amerikanca.

Prema toj verziji, podzemlje je prvo moralo da eliminiše policijsku zaštitu kako bi moglo da likvidira Petrovića.

Ipak, ova beleška je ubrzo skrajnuta iz javnosti, autentičnost iskaza nikada nije zvanično potvrđena, a sudbina samog svedoka ostala je nepoznata.

Foto: Privatna arhiva

Jutarnja egzekucija na Vračaru

Samo četiri meseca nakon Vlahovićeve smrti, 8. jula 1999. godine oko 7.30 ujutru, usledio je novi udarac. Ispred svoje zgrade u blizini Kalenić pijace, dok je prilazio svojoj beloj "jugo floridi" na putu ka poslu, ubijen je Dragan Simić "Simke", načelnik OUP Savski venac. Neposredno pre napada, Simić se pozdravio sa kolegama koji su došli po njegovu suprugu, šeficu Odseka za suzbijanje prevara i falsifikata, kao i sa jednim sedim prolaznikom.

U tom trenutku, dvojica nemaskiranih napadača otvorila su vatru iz "heklera". Kada je Simić pao, jedan od ubica, koji je na glavi imao crveni kačket, prišao je i pucao mu direktno u glavu. Napadači su potom pobegli automobilom, najverovatnije "audijem" ili BMW-om, koji ih je čekao u obližnjoj Matišuminoj ulici.

Simić je iza sebe imao karijeru vrhunskog operativca, nakon školovanja u Sremskoj Kamenici i Skoplju, vodio je beogradsko Odeljenje za ubistva od 1995. godine i radio na najtežim slučajevima, uključujući i ubistva Kundaka i Badže, gde je blisko sarađivao sa Vlahovićem. Uprkos saslušanjima brojnih doušnika i kontakata iz podzemlja, istraga njegovog ubistva nikada nije mrdnula sa mrtve tačke.