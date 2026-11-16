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Na skupu podrške porodici Simić koja je tragično izgubila sina jedinca Andreja (13) 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji kada ga je školski drug, koji sada ima 16 godina, ubio sa 37 uboda nožem, bila je i baka po majci, Jovica Stanimirović, a koja nije mogla da sakrije suze tokom ovog okupljanja u parku ispred Višeg suda u Nišu.

Andrejeve majka i baka Foto: Kurir/M.S.

Skup rođaka, prijatelja, komšija se održao jer i oni i javnost smatraju da suđenje roditeljima maloletnog ubice dugo traje, a kojima se sudi za zanemarivanje deteta, odnosno zbog toga što nisu ništa učinili kada je ovaj nasilni dečak po Banji, ali i po Nišu uz sebe često imao neko hladno oružje.

- Moj Andrej je bio savršen dečak za svoj uzrast. Kada dođe kod mene, pošto mi živimo u Nišu, uvek nasmejan, pun života, voleo je društvo, jednom rečju veseo dečak. Ako sam kod komšinice s kojom pijem kafu, uljudno dođe, pozvoni, pozove me da me vidi. Kao odrastao čovek. Andrej nije bio stidljiv, ali ni napadan. Jednostavno, savršeno vaspitan i dečak pun života. Nisam odobravala što je malo brže vozio bicikl, ali i to je išlo uz njegove godine - priča baka ubijenog dečaka iz Niške Banje.

Foto: M.S.

Ona napominje koliko joj nedostaje da Andrej dođe kod nje i potraži neki slatkiš.

- Nije preterivao sa slatkišima, ali je voleo najviše mafine. To mu je nekako bila najlepša poslastica. On je bio svestrano dete.Pored košarke i pisanja, lepo je i crtao. Ima dosta crteža i kod nas. I to je fantastično crtao morske životinje. Pamtim da su te životinje bile kao žive kada ih on nacrta. Toliko je bio nadaren. Ja mu crtam Miki Mausa i Mini i on kaže: "Bako, je l' mogu to ja da nacrtam?". I verujte, u jednom potezu on nacrta lik. Nedostaje, nedostaje, mnogo. Ne znam kako sam preživela taj gubitak. Kada mi je javljeno da ga više nema, kažem nemoguće. To jednostavno nije moguće, onakvo dete - priča za Kurir baka Jovica Stanimirović.

Jovica Simić Foto: Kurir/M.S.

Ona zahvaljuje svima na podršci na ovom skupu ispred Višeg suda. Kaže da suđenje predugo traje i da traži odgovornost za smrt njenog unuka Andreja.