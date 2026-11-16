UHAPŠEN NAPADAČ NA NOVINARA: Osumnjičenom određeno zadržavanje, oglasilo se tužilaštvo
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je određeno zadržavanje muškarcu koji se sumnjiči da je 2. oktobra napao novinara televizije N1 Mladena Savatovića.
- Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, postupajući u skladu sa Obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva o postupanju u predmetima u kojima je ugrožena bezbednost novinara, preduzeo je sve potrebne radnje povodom napada na novinara televizije N1, Mladena Savatovića, koji se dogodio 2. oktobra - saopšteno je iz tužilaštva.
Izjava oštećenog novinara, kako se navodi, uzeta je 7. oktobra, nakon čega je policijskim službenicima naloženo da preduzmu potrebne radnje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska osumnjičenog.
- Javni tužilac je danas odredio zadržavanje osumnjičenog u trajanju od 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti saslušan na okolnosti krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.