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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je određeno zadržavanje muškarcu koji se sumnjiči da je 2. oktobra napao novinara televizije N1 Mladena Savatovića.

- Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, postupajući u skladu sa Obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva o postupanju u predmetima u kojima je ugrožena bezbednost novinara, preduzeo je sve potrebne radnje povodom napada na novinara televizije N1, Mladena Savatovića, koji se dogodio 2. oktobra - saopšteno je iz tužilaštva.

Izjava oštećenog novinara, kako se navodi, uzeta je 7. oktobra, nakon čega je policijskim službenicima naloženo da preduzmu potrebne radnje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska osumnjičenog.