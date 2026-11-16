Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je nakon što mu je dostavljen na postupanje predmet protiv direktora i odgovornog lica "Milenijum tima" Stojana Vujka i direkora "Danub riverside d.o.o" Andreja Đulića, naložilo da se odmah preduzme uviđaj na licu mesta, u prisustvu stručnih nadležnih organa, i pribavi neophodna dokumentacija.

- Dana 13. novembra ovom tužilaštvu dostavljeni su predmet Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i odluka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojom je određeno da je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nadležno za postupanje po krivičnoj prijavi Inicijative građana „Odbranimo Jugu“ i „Zbor Ikarus“, podnetoj protiv direktora i odgovornog lica privrednog društva „Danub riverside d.o.o.“ i privrednog društva „Mostogradnja ING doo“ A. Đ. (1980), kao investitora izgradnje i izvođača radova, kao i protiv direktora i odgovornog lica privrednog društva „Millennium team“ S. V. (1980), kao izvođača radova, zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva. 

WhatsApp Image 2026-04-17 at 13.43.06.jpeg
Zgrada Prvog tuzilastva Foto: Petar Aleksić

U krivičnoj prijavi, kako se dodaje, navedeno je da su prijavljeni u periodu od jula do 7. novembra ove godine izvodili radove na postavljanju armiranobetonskih „CFA“ šipova u središnjem delu temeljne jame, namenjenih za duboko fundiranje objekta, za koje radove nisu imala potrebnu građevinsku dozvolu.

- Nakon što se postupajući javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu upoznao sa spisima predmeta, u kojima se nalaze krivična prijava, fotografija gradilišta dostavljena od strane podnosioca prijave i rešenje o građevinskoj dozvoli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, te utvrdio da je, u cilju provere navoda krivične prijave i prikupljanja dokaza, potrebno pribaviti zapisnik građevinske inspekcije, foto-dokumentaciju sačinjenu od strane službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova, ugovore o izvođenju radova, dnevnik gradilišta i drugu relevantnu dokumentaciju, koja nije pribavljena niti se nalazi u spisima, doneo je odluku da odmah, odnosno dana 16. novembra 2026. godine, preduzme uviđaj mesta krivičnog dela, u prisustvu stručnih lica nadležnih organa - saopšteno je iz tužilaštva šta je naloženo da se uradi.

Pošto Sektor za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dostavi izveštaj sa celokupnom zahtevanom dokumentacijom, kako se dodaje, javni tužilac će preduzeti dalje radnje u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Ne propustiteHronikaVJT U BEOGRADU SE OGLASILO O "MILENIJUM TIMU": Predmet oduzet Trećem tužilaštvu zbog pristrasnosti, određeno ko će hitno postupati
vjt.jpg
HronikaSAGA OKO MILENIJUM TIMA SE NASTAVLJA Oglasilo se Treće osnovno javno tužilaštvo
Treći osnovni sud Novi Beograd Treće osnovno javno tužilaštvo
HronikaOGLASIO SE MILENIJUM TIM POVODOM IZDATOG NALOGA ZA HAPŠENJE VLASNIKA Čelnici kompanije obavili razgovor u policiji, gradilište otvoreno za veštake i inspekciju
Karaburma ubistvo G. R. (80) copy.jpg
HronikaIZDAT NALOG ZA HAPŠENJE VLASNIKA "MILENIJUM TIMA": Stojan Vujko i Ivan Bošnjak terete se za gradnju bez dozvole na lokaciji hotela "Jugoslavija"
Hotel Jugoslavija