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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je nakon što mu je dostavljen na postupanje predmet protiv direktora i odgovornog lica "Milenijum tima" Stojana Vujka i direkora "Danub riverside d.o.o" Andreja Đulića, naložilo da se odmah preduzme uviđaj na licu mesta, u prisustvu stručnih nadležnih organa, i pribavi neophodna dokumentacija.

- Dana 13. novembra ovom tužilaštvu dostavljeni su predmet Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i odluka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojom je određeno da je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nadležno za postupanje po krivičnoj prijavi Inicijative građana „Odbranimo Jugu“ i „Zbor Ikarus“, podnetoj protiv direktora i odgovornog lica privrednog društva „Danub riverside d.o.o.“ i privrednog društva „Mostogradnja ING doo“ A. Đ. (1980), kao investitora izgradnje i izvođača radova, kao i protiv direktora i odgovornog lica privrednog društva „Millennium team“ S. V. (1980), kao izvođača radova, zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Zgrada Prvog tuzilastva Foto: Petar Aleksić

U krivičnoj prijavi, kako se dodaje, navedeno je da su prijavljeni u periodu od jula do 7. novembra ove godine izvodili radove na postavljanju armiranobetonskih „CFA“ šipova u središnjem delu temeljne jame, namenjenih za duboko fundiranje objekta, za koje radove nisu imala potrebnu građevinsku dozvolu.

- Nakon što se postupajući javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu upoznao sa spisima predmeta, u kojima se nalaze krivična prijava, fotografija gradilišta dostavljena od strane podnosioca prijave i rešenje o građevinskoj dozvoli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, te utvrdio da je, u cilju provere navoda krivične prijave i prikupljanja dokaza, potrebno pribaviti zapisnik građevinske inspekcije, foto-dokumentaciju sačinjenu od strane službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova, ugovore o izvođenju radova, dnevnik gradilišta i drugu relevantnu dokumentaciju, koja nije pribavljena niti se nalazi u spisima, doneo je odluku da odmah, odnosno dana 16. novembra 2026. godine, preduzme uviđaj mesta krivičnog dela, u prisustvu stručnih lica nadležnih organa - saopšteno je iz tužilaštva šta je naloženo da se uradi.