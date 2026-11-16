"UBIĆU TE, POBIĆU TI PORODICU" Uhapšen muškarac u Zemunu zbog jezivih pretnji preko Vajbera
- M.Ž. (31) iz Zemuna zadržan je do 48 sati zbog sumnje da je ugrozio sigurnost M. M. pretnjama preko Vibera.
- Od avgusta do 12. oktobra slao je poruke da će ga ubiti i pobiti mu porodicu, uz uvrede i fotografije.
- Osumnjičeni je negirao delo, a tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od ponavljanja i uticaja na svedoke.
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju do 48 časova osumnjičenom M.Ž. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je od avgusta do 12. oktobra ove godine, jer je ugrozio sigurnost M. M. pretnjom da će napasti život i telo tog lica i njemu bliskog lica, na taj način što je u navedenom vremenskom periodu preko aplikacije "viber" na broj M.M., slao poruke u kojima mu preti da ća ga ubiti, da će mu pobiti porodicu, silovati mrtvu ćerku i ženu, slao mu fotografije na kojima se navodno nalazi, a koje poruke su kod oštećenog izazvale osećaj ugroženosti - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.
Osumnjičeni je kako se navodi, saslušan pred javnim tužiocem i on je negirao izvršenje kriivčnog dela koje mu se stavlja na teret.
- Zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio navedeno kriivčno delo, javni tužilac je podneo nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora jer postoje osobite okolnosti da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom peridu ponoviti krivično delo i osobite okolnosti da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na svedoke - navodi se u saopštenju.