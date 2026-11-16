- Osumnjičenom se stavlja na teret da je od avgusta do 12. oktobra ove godine, jer je ugrozio sigurnost M. M. pretnjom da će napasti život i telo tog lica i njemu bliskog lica, na taj način što je u navedenom vremenskom periodu preko aplikacije "viber" na broj M.M., slao poruke u kojima mu preti da ća ga ubiti, da će mu pobiti porodicu, silovati mrtvu ćerku i ženu, slao mu fotografije na kojima se navodno nalazi, a koje poruke su kod oštećenog izazvale osećaj ugroženosti - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.