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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju do 48 časova osumnjičenom M.Ž. (31) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je od avgusta do 12. oktobra ove godine, jer je ugrozio sigurnost M. M. pretnjom da će napasti život i telo tog lica i njemu bliskog lica, na taj način što je u navedenom vremenskom periodu preko aplikacije "viber" na broj M.M., slao poruke u kojima mu preti da ća ga ubiti, da će mu pobiti porodicu, silovati mrtvu ćerku i ženu, slao mu fotografije na kojima se navodno nalazi, a koje poruke su kod oštećenog izazvale osećaj ugroženosti - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.

Osumnjičeni je kako se navodi, saslušan pred javnim tužiocem i on je negirao izvršenje kriivčnog dela koje mu se stavlja na teret.

- Zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio navedeno kriivčno delo, javni tužilac je podneo nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora jer postoje osobite okolnosti da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom peridu ponoviti krivično delo i osobite okolnosti da će boravkom na sloboti ometati postupak uticajem na svedoke - navodi se u saopštenju.

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