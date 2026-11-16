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Na Trgu Nikole Pašića, ispred zgrade u kojoj se nalazi Radio-difuzna agencija, došlo je do žestoke tuče nekoliko osoba.

Na snimku koji je zabeležio fotoreporter Kurira, vidi se mladić koji u ruci drži nešto što podseća na nož.

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Koškanje ispred REM-a Izvor: Kurir

Njega su dve osobe gađale stolicama, a pokušavali su i da ga zadrže ispod jedne stolice iz obližnjeg kafića.

Jurnjava i guranje stolicama se nastavila naočigled zabezeknutih gostiju ugostiteljskih objekata na trgu i prolaznika.

Šta je uzrok tuče za sada nije poznato, kao ni kakav je ishod, mada se na delu snimka koji smo objavili vidi "smirivanje" situacije.

Policija se još uvek nije oglasila o ovom slučaju.

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