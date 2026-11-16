Kurir na licu mesta
HAOS ISPRED REM-a, LETE STOLICE NA SVE STRANE, MLADIĆ U RUCI DRŽI NOŽ?! Jezive scene na Trgu Nikole Pašića, zabezeknuti ljudi iz kafića gledaju MAKLJAŽU (VIDEO)
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Na Trgu Nikole Pašića, ispred zgrade u kojoj se nalazi Radio-difuzna agencija, došlo je do žestoke tuče nekoliko osoba.
Na snimku koji je zabeležio fotoreporter Kurira, vidi se mladić koji u ruci drži nešto što podseća na nož.
Njega su dve osobe gađale stolicama, a pokušavali su i da ga zadrže ispod jedne stolice iz obližnjeg kafića.
Jurnjava i guranje stolicama se nastavila naočigled zabezeknutih gostiju ugostiteljskih objekata na trgu i prolaznika.
Šta je uzrok tuče za sada nije poznato, kao ni kakav je ishod, mada se na delu snimka koji smo objavili vidi "smirivanje" situacije.
Policija se još uvek nije oglasila o ovom slučaju.
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