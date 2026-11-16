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Pripadnici policije u Novom Pazaru uhapsili su D. A. (19) iz Tutina zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov suvozač Anel A. (19).

Kako se sumnja, on je u subotu oko 20.10 časova, upravljajući "audijem” neprilagođenom brzinom, udario u dva konja, nakon čega je sleteo sa puta. Suvozač je preminuo od zadobijenih povreda.

Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Devetnaestogodišnji Anel A. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče na putu Tutin-Leskova, u blizini naselja Velje Polje, kada je automobil kojim je upravljao udario u konje koji su se nalazili na kolovozu.

Nesrećni tinejdžer sahranjen je danas u podne u rodnom selu, kod Tutina, a na večni počinak su ga ispratili roditelji, brat, sestra, kao i brojni rođaci i prijatelji.

Foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Podsetimo, Anel se u trenutku nesreće nalazio na mestu suvozača. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta, dok je vozač automobila povređen i njemu je ukazana lekarska pomoć.

Prema informacijama koje su objavili lokalni mediji, u ovoj nesreći stradala su i dva konja. Kako tvrde meštani, životinje pripadaju jednom od stanovnika ovog područja.

Meštani koji su se nakon nesreće okupili na mestu događaja navode da je sudar bio izuzetno snažan.

Prema njihovim tvrdnjama, automobil je pretrpeo velika oštećenja, a od siline udara navodno je otkinut i deo krova vozila.