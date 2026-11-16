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Državljanin Severne Makedonije Angelče A. (19) (u prevodu na srpski Anđelče A.) koji je juče uhapšen po nalogu o nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je 8. jula prošle godine u Beogradu pokušao da liši života Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg, nije prvi Makedonac kog su, kako se sumnja, pripadnici kavačkog klana angažovali za likvidaciju.

Pucnjava se, podsetimo, dogodila u Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu oko 20.10 časova. Tinejdžer je tada, kako se sumnja, ispalio više hitaca u pravcu bivšeg vođe navijača koji je sedeo u svom automobilu, na mestu vozača.

Alajbegović tada, međutim, nije povređen.

- Lisice na ruke juče su stavljene državljaninu Severne Makedonije. Sumnja se da je u trenutku kada je uhapšen pokušavao da pobegne iz Srbije u Hrvatsku, pošto su je priveden na graničnom prelazu - otkrio je izvor Kurira.

Inače, samo nekoliko meseci kasnije, Alibeg je preživeo još jedan napad, u restoranu u Beogradu. U pucnjavi u lokalu punom ljudi, tada je teško ranjen prijatelj s kojim je sedeo za stolom, a maloletnik koji je ispalio hice je uhapšen.

I Alibeg završio u pritvoru Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, bivši vođa navijača koji je javnosti postao poznat pošto je poslednjih godina preživeo najmanje 10 atentata i sam se posle pucnajve u restoranu u decembru prošle godine našao iza rešetaka. On se sumnjiči za nezakonito nošenje oružja, a uhapšen je po poternici u junu ove godine, i to u jednoj prodavnici u Novom Sadu dok je kupovao cigarete.

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

- Još jedan makednoski državljanin, Martin Sipkovski, dovodio se u vezu sa pripremom ubistva Alajbegovića, koji je prema optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal bio više puta meta takozvanog "vračarskog klana", koji je ispostava kavčana u Srbiji. Prema operativnim informacijama, državljanin Severne Makedonije koji je nastradao u iznajmljenom stanu u centru Beograda, u Kosovskoj ulici, imao je kriptovani telefon. Tokom pregleda telefona, ali i na osnovu drugih dokaza, posumnjalo se da je njegova meta trebalo da bude navijač Tadija Pantić, koji je ubijen nekoliko meseci kasnije u Beogradu. Međutim, u telefonu su pronađene i komunikacije u kojima se pominjao Alibeg - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, 1. oktobra prošle godine u stanu u Kosovskoj ulici odjeknula je stravična eksplozija, od koje su popucala stakla ali i zidovi stanova u toj zgradi. Istragom je utvrđeno da je u stanu boravio bivši maneken i nekadašnji rukometaš iz Severne Makedonije, kao i da je sam nestručnim rukovanjem aktivirao bombu, koju je trebalo da koristi u likvidaciji Tadije Pantića. Utvrđeno je i da je Sipkovski, u trenutku kada je nastradao trebalo da boravi u kućnom pritvoru u svojoj državi, ali je iz njega pobegao.

Operativni podaci prikupljeni tokom istrage, kako su tada otkrili izvori, vodili su ka "vračarskom klanu".

1/7 Vidi galeriju Martin Sipkovski se razneo bombom u centru Beograda Foto: Društvene Mreže

- Da sve češće jedan klan za krvave obračune angažuje državljane Severne Makedonije, pokazalo je i hapšenje Makedonca J. G. u Priboju, u avugstu ove godine. Kod njega su tada pronađena falsifikovana dokumenta Srbije, na ime P. A. - podseća sagovornik Kurira.

Zbog sumnje da je pokušao da ubije visokopozicioniranog škaljarca Marka Ljubišu Kana u avgustu prošle godine na bazenu hotela u naselju Pržno, takođe je uhapšen državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski.

Kako se sumnja, Tanaskovski je kobnog 7. avgusta prošle godine prišao Kanu dok je ležao na plaži hotela u Pržnu i pucao mu u glavu. Zločin su snimile sigrunosne kamere, a Tanaskovski se najverovatnije u trenutku kada je izvadio pištolj, okliznu pa je metak škaljarca samo okrznuo. Skoro godinu dana bio je u bekstvu i za njim je bila raspisana interpolovan poternica po kojoj je i uhapšen u julu ove godine u Crnoj Gori.

Uhapšeni Tanaskovski Foto: Uprava policija Crne Gore, Printscreen

Makedonski državljani, podsetimo, dovode se u vezu sa ubistvom Nikole Stankovića Pivceta 20. decembra 2024. u naselju Kaluđerica u Beogradu. Nuri N., kako sumnjaju istražitelji, bio je jedan od direktnih izvršitelja zločina i on je i dalje u bekstvu.

Stanković, koji je u vreme kada je ubijen boravio u kućnom pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi u jednom poznatom noćnom klubu, likvidiran je u kući, dok je spavao pored trudne verenice.

Makedonski mediji, ranije su objavili da je vođi kavačkog klana, Radoju Zviceru koji je jedan od najtraženijih begunaca, bio izdat makedonski pasoš na drugo ime, ali je MUP te države demantovao ove navode.