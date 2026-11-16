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Stan koji je u noći između oko jedan sat posle ponoći, u Resavskoj ulici u Beogradu, izgoreo u požaru, Dragana Daša Mrkonjić (82) je, kako saznajemo, nasledila od pokojnog supruga Milutina Mrkonjića, nekadašnjeg ministra za infrastrukturu i saobraćaj.

Milutin Mrkonjić bio je i počasni predsednik Socijalističke partije (SPS), a preminuo je 27. novembra 2021. godine.

Stan Mrkonjića na trećem spratu potpuno izgoreo Foto: Marko Karović

Njegova supruga Dragana Daša Mrkonjić godinama je radila kao advokat i sudija, a sa Milutinom Mrkonjićem provela je više od tri decenije u braku i nikad se zvanično nisu razveli, iako je on poslednjih godina živeo u zajednici sa folk pevačicom Anom Bekutom u beogradskoj opštini Vračar.

Milutin Mrkonjić Foto: Zorana Jevtić

Uprkos tome što su godinama živeli odvojeno, Dragana i Milutin su ostali u izuzetno dobrim odnosima sve do njegove smrti.

Daša je, kako smo ranije pisali, nasledila Milutinovu imovinu, među kojom je i stan u jednoj zgradi na trećem spratu u Resavskoj ulici, kao i penzija od skoro 90.000 dinara, i automobil marke "mercedes". Ostavinska rasprava o Mrkonjićevoj imovini nikada se nije ni održala jer Milutin Mrkonjić nije imao decu, pa je sve pripalo Daši, od koje se nikada nije razveo. Kako smo tada nezvanično saznali, pevačica Ana Bekuta, s kojom je političar u ljubavi proveo poslednje godine života, nije osporavala ovaj testament.

Podsetimo, reporteri Kurira su godinu dana nakon smrti Milutina Mrkonjića, u novembru 2022. godine, razgovarali sa njegovim starim komšijama iz Resavske, kada je Dragana tek trebalo da se useli tu.

Dragana Daša Mrkonjić na Milutinovoj sahrani Foto: Nikola Anđić

- Daša ovde dođe najčešće sa čistačicom, u poslednje vreme je viđamo na svakih nekoliko dana, a nekada je i mesecima nismo viđali da dolazi ovde. Ona je u ovom stanu živela s Milutinom dosta dugo kada su još bili zajedno, ali to je bilo pre više od deset godina.Ona, inače, slabo komunicira s bilo kim, iako je uvek kulturna. Vidi se da ima veliki strah od korone ili neke druge bolesti, jer stalno nosi masku, drži distancu od svih, neće da pruži ruku kada se pozdravlja i uvek moli komšije da joj otvaraju vrata jer ne želi ništa da dodiruje - ispričao nam je tada jedan od Dašinih komšija.

Druga komšinica koju smo tada sreli ispred zgrade objašnjava da je čula da "ne treba da pokušava da se druži s Draganom".

1/9 Vidi galeriju Prve slike izgorelog stana udovice Milutina Mrkonjića Foto: Marko Karović

- Nedavno sam se sa suprugom doselila u ovu zgradu i komšije su me na neki način upozorile da ne pokušavam previše da pričam s njom jer je jako zatvorena i ne voli to, mada se uvek kulturno javi u prolazu. Čula sam priče da je, dok je bila predsednica suda, bila vrlo nezgodna i strah i trepet za sve. Negde sam pročitala da je teško bolesna, ali meni uopšte ne deluje tako, žena se normalno kreće i razgovara, iako se, naravno, vidi da ima godina - rekla nam je stanarka zgrade.

Podsetimo, reporteri Kurira obišli su posle požara stan Dragane Mrkonjić nakon vesti o požaru i saznali da je šteta nakon požara ogromna, jer je veći deo stana izgoreo.

Kako smo saznajemo od Draganinih komšija, vatra je buknula u noći između nedelje i ponedeljka, oko jedan sat posle ponoći, a sumnja se da je upaljena sveća pala na pod, a onda se plamen rasplamsao.

Milutin i Dragana Mrkonjić Foto: Dragan Kadić

- Čuli smo da je ta sveća odmah zapalila neke kese koje su bile na podu i plamen se ubrzo razbuktao po stanu - ispričao je za Kurir jedan stanar zgrade.

Komšije kažu da u Draganinom stanu nije bilo struje, zbog čega je ona koristila sveću za osvetljenje.

- Ona je izgleda upalila tu sveću zbog svetlosti jer nije imala struje. Ne znamo zbog čega u njenom stanu nije bilo struje - rekao nam je jedan komšija.

Draganu Mrkonjić su, kako dodaje, komšije izvukle iz zapaljenog stana i zbrinule je do dolaska Hitne pomoći, koja ju je odvezla na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

- Ona je bila budna kad je izbio požar, nagutala se dima, ali koliko smo čuli to su lakše povrede - dodao je njen komšija iz zgrade.