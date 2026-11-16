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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je, pored prethodno privedenih, po nalogu ovog tužilaštva danas uhapšeno još šest osoba zbog sumnje da su izvršila krivično delo ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković.

- Policijski službenici Odeljenja za javni red i mir Uprave policije PU za grad Beograd, postupajući po zahtevu tužilaštva za prikupljanje potrebnih obaveštenja, identifikovali su i doveli u službene prostorije M. L., J. J., P. P., N. S., I. Č. i R. P., zbog sumnje da su učestvovali u pogrdnom i pretećem skandiranju upućenom oštećenoj na košarkaškoj utakmici između KK „Partizan“ i KK „Makabi Tel Aviv“, održanoj 06. novembra - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će sutra, kako se dodaje, uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu postupaće hitno i odlučno radi što bržeg sprovođenja postupka i utvrđivanja odgovornosti, a za one za koja se dokaže da su izvršila krivično delo zahtevaće od suda stroge kazne. Pretnje novinarima i ugrožavanje njihove sigurnosti neće biti tolerisani - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.

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