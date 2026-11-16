U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su dvojicu državljana Bangladeša M. M. R. (26) i I. M. T. (27) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, kao i D. Č (60) iz Nove Pazove koji se sumnjiči da ih je podstrekao na izvršenje tog krivičnog dela.