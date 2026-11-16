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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su dvojicu državljana Bangladeša M. M. R. (26) i I. M. T. (27) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, kao i D. Č (60) iz Nove Pazove koji se sumnjiči da ih je podstrekao na izvršenje tog krivičnog dela.

Sumnja se da su M. M. R. i I. M. T., na Graničnom prelazu Bogojevo, prilikom ulaska u Srbiju, izbegavajući mere carinskog nadzora pokušali da za D. Č. prenesu 40.930 evra skrivenih u putničkom motornom vozilu u kom su se nalazili.

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.

Kurir.rs

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