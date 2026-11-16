Sudar
DRAMA NA AUTO-PUTU "MILOŠ VELIKI" Težak udes kod Obrenovca u smeru ka Beogradu: Haos u zoni radova, formiraju se kolone vozila! (VIDEO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u zoni radova u blizini naplatne rampe Obrenovac na auto-putu Miloš Veliki, u smeru ka Beogradu.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" na ovoj deonici se stvaraju zastoji, a trenutna informacija o uzroku nezgode, kao ni o povređenima nije poznata.
Uviđajem se će utvrditi više informacija.
Kurir.rs
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