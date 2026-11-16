NOVA DRAMA OKO "MILENIJUM TIMA" I ZASTUPNIKA "BEOGRADA NA VODI" Treće tužilaštvo podnelo novi zahtev za hapšenje
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je, povodom izvođenja građevinskih radova na panoramskom točku „Belgrade Eye“ u Beogradu, za koje ne postoji odgovarajuća građevinska dozvola, javni tužilac policijskim službenicima PS Novi Beograd izdao usmeni nalog za hapšenje Z. B., zakonskog zastupnika privrednog društva „Beograd na vodi“, kao i S. V., I. B. i A. Đ., odgovornih lica privrednog društva „Millennium Team“ d.o.o., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 Krivičnog zakonika.
Prema osumnjičenima nije sprovedeno zadržavanje po nalogu javnog tužioca, budući da su ponovo podneti zahtevi za izuzeće glavnog i postupajućeg javnog tužioca, o kojima treba da odluči Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podneće krivične prijave protiv policijskih službenika zbog sumnje na nezakonitosti u njihovom postupanju u ovom predmetu.
- Ovakav sled događaja otvara ozbiljno pitanje da li se institut izuzeća koristi za sprečavanje postupanja Trećeg osnovnog javnog tužilaštva o čemu će ocenu morati dati nadležno tužilaštvo. Uz ovakvo postupanje policije i ponavljanje zahteva za izuzeće, Trećem osnovnom javnom tužilaštvu praktično se onemogućava da vodi postupke protiv odgovornih lica kompanije „Millennium Team“. Javnost ima pravo da zna zbog čega se, svaki put kada ovo tužilaštvo preduzme radnje prema tim licima, njegovo dalje postupanje zaustavlja. O daljem toku postupka javnost će biti blagovremeno obaveštena - navodi se u saopštenju.