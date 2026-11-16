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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je, povodom izvođenja građevinskih radova na panoramskom točku „Belgrade Eye“ u Beogradu, za koje ne postoji odgovarajuća građevinska dozvola, javni tužilac policijskim službenicima PS Novi Beograd izdao usmeni nalog za hapšenje Z. B., zakonskog zastupnika privrednog društva „Beograd na vodi“, kao i S. V., I. B. i A. Đ., odgovornih lica privrednog društva „Millennium Team“ d.o.o., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 Krivičnog zakonika.

Prema osumnjičenima nije sprovedeno zadržavanje po nalogu javnog tužioca, budući da su ponovo podneti zahtevi za izuzeće glavnog i postupajućeg javnog tužioca, o kojima treba da odluči Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podneće krivične prijave protiv policijskih službenika zbog sumnje na nezakonitosti u njihovom postupanju u ovom predmetu.