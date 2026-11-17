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Informacija da su svi mladi pacijenti hitno prebačeni u druge bolnice, među kojima je i klinika "Dr Laza Lazarević", a da je u zgradi ostao isključivo Kosta K., munjevito se proširila društvenim mrežama i medijima. Ovu temu je najpre otvorila Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, a šta je zapravo istina o havariji na klinici za Kurir televiziju otkrio je Anđelko Aćimović, otac stradale Angeline.

Otac ubijene Angeline otkrio šta se zapravo dešava iza vrata klinike - Nije tačna informacija da su svi pacijenti iseljeni, a da je samo on ostao. Klinika se sastoji iz dva spojena dela - starijeg i novijeg, dograđenog dela u kojem su se i pojavili tehnički problemi sa vodovodom i naprsnućem zida. Upravo iz tog dela su, na osnovu preporuke struke i nakon konsultacija direktorke sa ministarstvima i upravnim odborom, izmešteni pacijenti kako se ne bi rizikovalo. Taj problem datira još od juna, bio je privremeno saniran, ali se ponovo pojavio - istakao je Aćimović. Govoreći o trenutnom statusu i uslovima pod kojima boravi dečak ubica, Aćimović je precizirao u kom delu zgrade se on nalazi i ko sve brine o bezbednosti. - Sa druge strane, Kosta se nalazi u starijem delu klinike, gde nije bilo nikakvih tehničkih kvarova. Tamo su sa njim zdravstveni radnici, policijska služba koja ga čuva 24 sata, kao i još jedno dete sa sličnim problemom, takođe pod stražom. Ne znam kome je trebalo da ovu informaciju sada iznese iz same klinike, niti koji su motivi za to - istakao je Aćimović. Porodice žrtava smatraju da je krajnje vreme da država sistemski reši pitanje maloletnika koji su počinili najteža krivična dela, a zbog uzrasta ne mogu krivično da odgovaraju. Aćimović je pružio punu podršku Ninelinoj inicijativi, podsećajući da slučaj iz "Ribnikara" nažalost nije usamljen. - Ninela je potpuno u pravu kada postavlja ovo pitanje. Svi mi razmišljamo u istom pravcu i očekujemo da će se, po formiranju nove vlade i institucija, konačno rešiti ovaj problem koji trenutno tapka u mestu. Neophodno je odrediti posebnu ustanovu sa stalnom stražom i medicinskim nadzorom za maloletnike koji su počinili teška krivična dela, a nisu krivično odgovorni zbog svog uzrasta. Takvi slučajevi postaju sve češći - pored ubice naše dece, tu je i ubica malog Andreja iz Niške Banje koji se nalazi u klinici 'Laza Lazarević', a verovatno ima i drugih slučajeva za koje javnost ni ne zna - poručio je Anđelko Ćimović.

Nema doživotne odluke: Sud stalno preispituje boravak

O pravnim posledicama ovakvih dezinformacija, ali i o zakonskom okviru po kojem se maloletni ubica uopšte nalazi u zdravstvenoj ustanovi, govorila je advokatica Pavlović. Ona je najpre prokomentarisala motive onih koji plasiraju neproverene priče o ovom slučaju.

- Iznenađena sam time što te informacije nisu tačne. Zaista mi nisu jasni razlozi za to, osim da ljudi koji plasiraju takve priče žele da ostanu aktuelni ili da sebi daju na značaju. Sa druge strane, ono sa čime sam upoznata jeste da postoji pravni problem u vezi sa daljim smeštanjem maloletnog ubice.

Objašnjavajući proceduru po kojoj se on zadržava u bolnici, Pavlović je ukazala na to da naš zakon ne poznaje trajno zatvaranje bez redovne sudske kontrole.

- Naš Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama predviđa trajniji smeštaj, ali ne tako što se jednom donese odluka za ceo život, već sud mora iznova da odlučuje o produžetku boravka protiv volje tog lica. To se uglavnom radi na predlog psihijatra, a sud donosi odluku na osnovu veštačenja i medicinske dokumentacije. Koliko znam, deo problematike je upravo to što će po postojećem zakonu ta odluka morati stalno da se obnavlja. Pitanje gde će on biti smešten je tek drugi korak - prvo mora da postoji sudska odluka o samom zadržavanju, a tek onda se rešava lokacija.

Kristina Pavlović, advokat Foto: Kurir Televizija

Advokat Nemanja Todorović smatra da tehnički problemi u zgradi klinike nemaju nikakve veze sa suštinom problema, povlačeći paralelu sa kvarovima u običnim stambenim objektima.

- Mislim da te dve stvari nemaju nikakve veze jedna s drugom - havarija je jedno, a odgovornost nešto sasvim drugo. To što ne radi topla voda ili grejanje dešava se i u običnim stambenim zgradama, ali to ne znači da zbog takvog kvara treba iseliti celu zgradu. Naravno, problem jeste kada se to desi zimi, dok leti to niko i ne primeti.

Prema njegovim rečima, pravi izazov za institucije nastupa onog dana kada dečak postane punoletan, jer tada po automatizmu gubi uslov za ostanak u dečjoj klinici.

- Međutim, suština cele priče je zapravo pitanje šta će biti sa njim kada napuni 18 godina, jer tada više neće ispunjavati uslove da boravi u toj ustanovi. Ne zbog stanja same zgrade, već zato što više neće biti maloletan i moraće da bude premešten u instituciju koja se bavi odraslima, a ne decom i omladinom, kako glasi zvaničan naziv ove klinike. Takođe, moram da podsetim na jednu važnu stvar: on se tamo nalazi na posmatranju - nije tu ni zato što je bolestan, ni zato što je kažnjen za ubistvo.

06:24 "TRI I PO GODINE JE NA POSMATRANJU, NEMA AKTIVNO LEČENJE" Šta se dešava kada dečak ubica napuni 18 godina? Advokati otkrili pravnu caku koja može sve da promeni Izvor: Kurir televizija

Šta ako lekari ne utvrde dijagnozu?

Todorović je skrenuo pažnju na potencijalni pravni i medicinski ćorsokak - činjenicu da opservacija traje već godinama, a da bez jasne dijagnoze nema ni osnova za prinudno lečenje.

- On nema aktivno lečenje, jer da bi se neko lečio, prvo mora da se utvrdi od čega boluje. A on je već tri i po godine samo na posmatranju, što znači da se još uvek utvrđuje njegovo stanje. Može da se desi da lekari uopšte ne mogu da utvrde dijagnozu, a u tom slučaju on se vodi kao zdrava osoba. A ako je zdrava osoba, kako onda mislite da ga zadržite u medicinskoj ustanovi? Situacija je jako komplikovana, a pritom bi javnost verovatno bila konsternirana ako bi došlo do toga da mora da bude pušten.

1/6 Vidi galeriju Klinika u kojoj je smešten dečak ubica evakuisana Foto: Nemanja Nikolić

Dva meseca do krivične odgovornosti i aduti porodice

Na pitanje da li bi eventualna izmena zakona mogla retroaktivno da omogući da mu se ipak sudi za masovno ubistvo, advokatica Pavlović daje jasan negativan odgovor.

- Retroaktivna primena zakona u ovakvim situacijama nije dozvoljena, osim ukoliko neki budući zakon ne predvidi izuzetak. On je u trenutku izvršenja dela imao 13 godina - falila su mu, koliko znam, dva meseca do 14. rođendana. Da je imao 14 godina, bio bi krivično odgovoran i situacija bi bila potpuno drugačija. Ovako, s obzirom na njegov uzrast, država je uradila jedino moguće: protiv njegove volje ga je prinudno smestila u instituciju u kojoj se i danas nalazi.

Ona dodaje da bi izostanak dijagnoze mogao biti najjači adut njegovih roditelja, koji su oboje lekari, u budućim sudskim postupcima oko njegovog statusa.

- Tu postoji još jedan veoma bitan momenat: u svakom takvom sudskom postupku, to lice ili članovi njegove porodice imaju pravo da angažuju advokata koji će zastupati njegove interese. Mislim da je u jednom trenutku već postojala informacija da su roditelji pokušali da intervenišu oko njegovog smeštaja. Ukoliko je tačno da mu do danas nije postavljena dijagnoza, to znatno proširuje njihove mogućnosti. S obzirom na to da imaju pravo na svoje veštake, a pritom su oba roditelja medicinske struke - moći će da zastupaju interes svog deteta u pravcu da bude pušten ili da mu se izmeni tretman.

"Moći će sam da angažuje advokata radi svog oslobađanja" Da situacija može postati još složenija potvrđuje i Todorović, ističući da Kosta K. sa 18 godina stiče punu poslovnu sposobnost, što mu otvara vrata da samostalno pokrene postupak za izlazak na slobodu.

- Onog trenutka kada napuni 18 godina, s obzirom na to da mu nije oduzeta i da ima punu poslovnu sposobnost, moći će sam da angažuje advokata radi svog oslobađanja, odnosno puštanja iz ustanove. Šta se dalje dešava?On u tom trenutku praktično može da pokrene postupak nezavisnog veštačenja. Pošto je sada u ustanovi radi posmatranja i lekari stalno daju preporuku da ostane kako bi se to posmatranje nastavilo, on u jednom momentu može da postavi pitanje: 'Da li ste me dovoljno posmatrali ili niste?' i da angažuje svoje veštake medicinske struke koji će to proceniti.

Komentarišući strahove da bi ovaj tragični slučaj mogao da se koristi za dnevno-političke obračune uoči formiranja nove vlasti, Todorović podvlači jasnu granicu između nadležnosti vlade i pravosuđa.

- To ćemo tek videti, to nije nešto što možemo da očekujemo danas, sutra ili u nekoj bližoj budućnosti. Međutim, iz izjava roditelja žrtava vidim da se postavlja pitanje da li će se nova vlada time baviti ili neće. Nema šta vlada time da se bavi - to nije njen posao, niti je posao izvršne vlasti. To je isključivo posao sudske vlasti i zdravstvenih institucija.

On dodaje da razume nestrpljenje građana koji godinama čekaju pravdu, ali upozorava da prevelika očekivanja od pojedinaca na vlasti mogu dovesti do novog razočaranja.

- Sa druge strane, potpuno razumem situaciju - svi mi sada imamo ogromna očekivanja, što zapravo može da bude jako veliki problem. Svi bismo hteli rešenje odmah i mnogo smo nestrpljivi jer se čekalo 14 godina, pa sada želimo sve odjednom. Nisam siguran da se ta očekivanja uopšte mogu ispuniti na taj način, jer su i ljudi koji danas preuzimaju vlast - samo ljudi.

Nemanja Todorović, advokat Foto: Kurir Televizija

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