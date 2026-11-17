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Nepoznati napadač bacio je sinoć oko 22 sata Molotovljev koktel na porodičnu kuću u Beogradu u kojoj se u tom trenutku nalazio stariji bračni par.

Srećom, u incidentu niko nije povređen, a pričinjena je materijalna šteta na ulazu objekta. Kako se saznaje, eksplozivna naprava pogodila je samo ulazni deo kuće, čime je izbegnuta veća tragedija.

Prema rečima očevidaca, napadu je prethodila sumnjiva vožnja, neposredno pre incidenta, svedoci su primetili automobil koji je kružio oko kuće, pa se sumnja da je nepoznati muškarac Molotovljev koktel bacio upravo iz tog vozila.

O slučaju su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo.