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SRUŠIO SE AVION VOJSKE SRBIJE: Pao na njivu između Nove i Stare Pazove (foto)
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Avion Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove, a prema nezvaničnim informacijama Kurira, reč je o vojnom avionu MiG-29.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u ovoj nesreći ima poginulih ili povređenih, dok okolnosti pod kojima je došlo do pada letelice još nisu poznate.
Očekuju se zvanične informacije Ministarstva odbrane, koje bi trebalo da rasvetle detalje ove nesreće.
Više informacija o ovom događaju očekuje se uskoro.
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