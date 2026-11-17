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Stravična drama odigrala se danas na području između Nove i Stare Pazove, gde se, prema nezvaničnim informacijama, srušio avion Vojske Srbije.Prizori sa mesta nesreće su uznemirujući, a kako je potvrđeno za RTS, poginuo je pilot.

- Avion se srušio nasred njive negde između Stare Pazove i Nove Pazove, letelica se i zapalila, od aviona je bukvalno ostala samo olupina - kaže izvor Kurira.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je reč o vojnom avionu MIG-29. Za sada nema zvanične potvrde ove informacije, kao ni podataka o okolnostima koje su dovele do pada letelice.

Prema prvim informacijama, strahuje se da ima stradalih lica, a zbog ozbiljnosti situacije na mesto nesreće upućene su brojne nadležne službe.

Na terenu su vatrogasci-spasioci, ekipe Hitne pomoći, pripadnici policije, kao i vojna policija. U toku je intervencija, dok se očekuju detaljnije informacije o stanju na mestu pada.