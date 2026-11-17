U PADU VOJNOG AVIONA KOD PAZOVE POGINUO PILOT: Prve slike letelice koja se srušila na njivu, MiG 29 u plamenu (foto)
Stravična drama odigrala se danas na području između Nove i Stare Pazove, gde se, prema nezvaničnim informacijama, srušio avion Vojske Srbije.Prizori sa mesta nesreće su uznemirujući, a kako je potvrđeno za RTS, poginuo je pilot.
- Avion se srušio nasred njive negde između Stare Pazove i Nove Pazove, letelica se i zapalila, od aviona je bukvalno ostala samo olupina - kaže izvor Kurira.
Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je reč o vojnom avionu MIG-29. Za sada nema zvanične potvrde ove informacije, kao ni podataka o okolnostima koje su dovele do pada letelice.
Prema prvim informacijama, strahuje se da ima stradalih lica, a zbog ozbiljnosti situacije na mesto nesreće upućene su brojne nadležne službe.
Na terenu su vatrogasci-spasioci, ekipe Hitne pomoći, pripadnici policije, kao i vojna policija. U toku je intervencija, dok se očekuju detaljnije informacije o stanju na mestu pada.
- Letelica je potpumno u plamenu, a nadležne službe nalaze se na terenu i rade na obezbeđivanju mesta nesreće. Za sada nije poznato šta je prethodilo padu aviona, kao ni da li je uzrok nesreće tehnički kvar ili nešto drugo - kaže izvor Kurira.