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Suđenje M. P. (46), optuženoj za teško ubistvo supruga P. P. (60) u Staroj Pazovi, nastavlja se 21. decembra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Glavni pretres, koji je bio zakazan za 5. novembar, odložen je, dok je optuženoj pritvor produžen do 4. januara 2027. godine. Postupak protiv drugog okrivljenog, koji se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ranije je razdvojen.

Kako je potvrđeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, naredni glavni pretres u postupku protiv M. P. zakazan je za 21. decembar.

Optužena se nalazi u pritvoru od hapšenja u julu prošle godine, a poslednjom odlukom suda pritvor joj je produžen do 4. januara naredne godine.

Razlog odlaganja novembarskog ročišta nije naveden u objavljenim informacijama.

Tereti se da je supruga udarala drvenim držaljem sekire

Zločin za koji se M. P. tereti dogodio se, prema navodima optužbe, tokom noći između 17. i 18. jula 2025. godine u Staroj Pazovi.

Sumnja se da je u porodičnoj kući suprugu zadala više udaraca drvenim držaljem sekire u predelu glave, usled kojih je šezdesetogodišnji muškarac preminuo na licu mesta.

Prema ranijem saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon smrti supruga M. P. je, kako se sumnja, pozvala P. G., koji joj je navodno pomogao da ukloni telo.

Policija je tada saopštila da su tokom noći između 18. i 19. jula telo prevezli do poljskog puta, gde su ga ostavili.

Predmeti na kojima su se nalazili tragovi krvi, prema sumnjama istražnih organa, odbačeni su u kukuruzište nedaleko od kuće.

Nakon policijske istrage uhapšeni su M. P., zbog sumnje da je izvršila teško ubistvo, i P. G., osumnjičen za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Optužena iznela odbranu, postupak protiv drugog okrivljenog razdvojen

Glavni pretres pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici održan je 30. septembra ove godine.

Na tom ročištu M. P. iznela je svoju odbranu, a sud je odlučio da razdvoji postupak protiv P. G.

Prema ranijim informacijama iz sudskog postupka, drugi okrivljeni nije prisustvovao tom ročištu zbog bolesti.

Razdvajanjem postupka omogućeno je da se suđenje M. P. nastavi nezavisno od postupka protiv P. G., o čijoj se eventualnoj

krivičnoj odgovornosti odlučuje posebno.

P. G. je iz pritvora pušten 13. septembra 2025. godine i od tada se brani sa slobode.

Optužena u pritvoru duže od godinu dana

Nakon hapšenja u julu prošle godine, oboma je prvobitno bio određen pritvor do 30 dana.

Prema ranijim informacijama Višeg suda, M. P. je pritvor određen zbog mogućeg uticaja na svedoke i uznemirenja javnosti.

Drugom osumnjičenom pritvor je bio određen zbog opasnosti od uticaja na svedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, uz podatak da je ranije osuđivan.

Dok je P. G. u septembru 2025. pušten da se brani sa slobode, M. P. je ostala u pritvoru.

Tokom postupka pritvor joj je više puta produžavan, a poslednjom odlukom određen je do 4. januara 2027. godine.

Nastavak suđenja 21. decembra

Novi glavni pretres zakazan je za ponedeljak, 21. decembar, pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Na nastavku postupka očekuje se dalje izvođenje dokaza i razmatranje okolnosti događaja iz jula 2025. godine.

Za sada nije poznato koliko će još ročišta biti potrebno do završetka prvostepenog postupka.

M. P. se tereti za teško ubistvo supruga, dok se P. G. u odvojenom postupku tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Oboje se smatraju nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom odlukom.