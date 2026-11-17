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Minsitarstvo odbrane potvrdilo je da se avion „mig 29“ Vojske Srbije iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio se jutros oko 08.45 časova u okolini Stare Pazove. U udesu je, kako je saopšteno, stradao pilot aviona major Goran Bulajić.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Na lice mesta izašli su organi vojne policije i obavešten je nadležni tužilac.

Major Goran Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Nesreća u kojoj je stradao major vojske Foto: screenshot IG/192_rs

- Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je i komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uputili su telegrame saučešća porodici poginulog pilota Vojske Srbije.