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Pilot Vojske Srbije, major Goran Bulajić (53) koji je jutros poginuo u avionu "mig 29" Vojske Srbije bio je heroj koji je tokom stravičnih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine u Obrenovcu spasio više od 150 ljudi!

Kada je čuo da je Obrenovac pod vodom i da su u kućama ostale zarobljene čitave porodice sa decom, stari i nemoćni, javio se komandi i svojim čamcem, sa prijateljima krenuo u poplavljeno naselje.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

- Kada smo stigli tamo, bilo je mnogo strašnije nego što smo očekivali. Dva metra dubina vode, vozite čamac ulicama, orijentišete se po banderama, vozite po navigaciji, kao da se krećete kolima u mestu koje ne poznajete - ispričao je u maju 2014. za RTS major Goran Bulajić.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Sa prijateljima je duže od 20 sati spašavao zarobljene ljude iz kuća i uspeo da priđe mestima na koja mnogi nisu mogli da dođu i pomognu.

Miroslav, Slavica, Đorđe, Ksenija i Natalija iz Ulice kneza Mihaila u Obrenovcu samo su neki od onih koji su spaseni zahvaljujući SMS porukama koje su poslali na telefon Gorana Bulajića.

Poplave u Obrenovcu Foto: Slavica Tomčić

- Najteže i najgore bilo je kada od oca uzimate dete. Jer su većinom u čamac ulazile majke, a očevi su ostajali u tim stanovima, kućama, pa prenesete majku do čamca. Oca ostavite sa detetom, odete po dete i onda u tom trenutku kada čovek meni - koga ne poznaje, niti zna ko sam, ni šta sam - daje dete u ruke da ga ja prenesem preko vode - pričao je Goran za RTS posle stravičnih majskih poplava.

Želja za životom, kako se prisetio tada, često je bila snažnija od straha.

- Bila je interesantna jedna baka koja je rekla da nije verovala da će sa svojih 90 godina šetati po krovu, isto tako i druge bake koje su, po meni, bile prave gimnastičarke, jer žena od svojih 85 ili 90 godina, koja ima povređen kuk ili kičmu... i sve to, izlazi kroz prozor i barata na nekim merdevinama - prisećao se Goran Bulajić.

00:09 Mesto pada aviona Mig- 29 Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Heroj Srbije, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, poginuo je jutros u 8.45 sati u okolini Stare Pazove, kada se srušio "mig 29".