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Povodom učestalih događaja koji se odnose na namerno izazvane požara,kao i događaje kojima se izaziva uznemirenje javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima intenzivno preduzima sve mere i radnje na sprečavanju i suzbijanju ovih događaja, tj. otkrivanju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca navedenih krivičnih dela.

Molotovljev koktel Foto: Kurir

- Napominjemo da će u narednim danima pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pojačati aktivnosti na kontroli lica i vozila u cilju sprečavanja vršenja krivičnih dela, pronalasku predmeta pogodnih za izvršenje krivičnih dela, kao i pronalasku lica koja su vršila krivična dela. Bezbednost građana i njihove imovine je primarni cilj Ministarstva unutrašnjih poslova - saopšteno je iz MUP.

- Pozivamo sve da poštuju zakonske propise i upozoravamo da se neće tolerisati kršenje pravnih normi i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima energično primenjivati zakonska ovlašćenja prema svima koji vrše krivična dela i ne poštuju zakonske propise - poručili su iz Ministarstva policije i dodali:

- Takođe, pozivamo sve građane da bez odlaganja svaki događaj ili krivično delo izvršeno na njihovu štetu ili za koja imaju saznanja prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Učestalo

Podsetimo, u poslednje vreme gotovo da nema dana a da se neki automobil, ugostiteljski objekat ili kuća nisu našli na meti napada. Na meti su bile i teretane.

- Na objekte, uglavnom u gluvo doba noći, počinioci bacaju Molotovljeve koktele, ručne bombe ili ih polivaju zapaljivom tečnošću i pale. Ovakvi incidetni naročito su postali česti u Beogradu - objašnjava naš izvor.

Poslednji u nizu takvih napada dogodio se sinoć u Beogradu, kada je nepoznati počinilac oko 22 sata bacio Molotovljev koktel na jednu kuću.

U noći između nedelje i ponedeljka na Bežanijskoj kosi u Beogradu zapaljen je džip pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojnovića.