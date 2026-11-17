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Stravična nesreća dogodila se jutros na njivi između Stare i Nove Pazove, kada se srušio vojni avion "mig-29", a pilot major Goran Bulajić (53) izgubio je život.

Meštani koji su se našli u blizini mesta tragedije i dalje su potreseni prizorima kojima su svedočili. Gust crni dim nadvio se nad ovim područjem, dok su na terenu i dalje vatrogasci-spasioci, policija, vojna policija, tužilac, Hitna pomoć.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Meštani su se našli usred dramatičnih scena, a pojedini su zbog neobično glasnog zvuka odmah istrčali iz svojih kuća kako bi videli šta se događa.

Jedna žena ispričala je za Kurir da ju je uznemirio zvuk aviona koji je, kako navodi, leteo veoma nisko.

- Videla sam kako leti nisko, čuo se i zvuk kao da je odmah tu, i samo odjednom snažan prasak. Odmah sam izašla i videla plamen, znala sam da nema šanse da ima živih - ispričala je ona.

Nastradali Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Ubrzo nakon toga dogodila se tragedija. Letelica se srušila na poljoprivredno zemljište, a potom je izbio požar koji je zahvatio olupinu.

Prizori sa mesta nesreće su uznemirujući. Ostaci vojnog aviona zahvaćeni su vatrom, a nad njivom se nadvio gust crni dim koji je vidljiv i iz okolnih područja. Prema prvim izveštajima sa terena, olupina je gotovo potpuno uništena u požaru, dok se vatrogasne ekipe nalaze na mestu tragedije.

1/10 Vidi galeriju Pad aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Odmah nakon pada aviona na teren su upućene brojne ekipe. Na mestu nesreće nalaze se pripadnici Vojske Srbije, vojna policija, policija, vatrogasci-spasioci i ekipe Hitne pomoći.

Područje na kojem se srušila letelica je obezbeđeno radi uviđaja.

00:09 Mesto pada aviona Mig- 29 Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Prema informacijama koje su do sada potvrđene, pilot major Goran Bulajić poginuo je u padu aviona, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još nisu utvrđene, a očekuje se da nadležne komisije ispitaju sve detalje i utvrde šta je prethodilo padu vojne letelice.