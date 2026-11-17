Slušaj vest

Major Goran Bulajić (53) koji je jutros poginuo u padu vojnog aviona "mig 29" između Stare i Nove Pazove, uskoro je trebalo da se penzioniše.

Kako Tango Six saznaje, ovo je trebalo da bude jedan od poslednjih redovnih letova majora Bulajića koji je uskoro trebalo, po starosnom kriterijumu, da se penzioniše.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Iz Ministarstva odbrane ranije su potvrdili da je nastradali major rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu. U Vojsci Srbije je bio od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Tango Six piše i da se letelica "mig 29" jutros srušila u trenutku kratkog prilaza na sletanje u pravcu piste 12L, odnosno "Dvojci“, odnosno avion se srušio pri prilazu na sletanje na vojni aerodrom u Batajnici. Urednik portala Tango Six, Petar Vojnović, objasnio je i da mlazni borbeni avioni poput "miga 29", imaju izbacivač sedišta i u određenim uslovima pilotima daju mogućnost evakuacije, ali da se u ovom slučaju to očigledno nije dogodilo.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

- Iako su meterološki uslovi danas povoljni, u reonu aerodroma Batajnica u prepodnevnim časovima, pa i u vreme udesa, meteorološki uslovi su bili složeni - uočen je prizemni sloj magle - piše portal Tango Six.

Urednik portala Tango Six, Petar Vojinović, izjavio je da je "mig 29" Vojske Srbije koji se srušio kod Stare Pazove, bio remontovan i modernizovan, kao i da se pilot nije katapultirao.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, na lice mesta izašli su organi vojne policije i obavešten je nadležni tužilac.

00:24 Uviđaj nakon pada aviona Mig- 29 u Staroj Pazovi Izvor: Kurir/Ilija Ilić

- Formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, koja ima zadatak da utvrdi okolnosti nastanka vanrednog događaja i eventualnu odgovornost vojne organizacije, kao i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva koja treba da utvrdi uzroke udesa vazduhoplova - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Očevici su za Kurir ispričali da su jutros oko 8.45 sati videli da avion da nisko leti i čuli su ga jako blizu, a onda se dogodio prasak. Kako su dodali, letelica se i zapalila, tako da je od nje ostala samo olupina.

1/10 Vidi galeriju Pad aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Na mesto nesreće brzo su upućene sve nadležne službe - Hitna pomoć, vatrogasci-spasioci, policija, vojna policija i tužilac. Nažalost, pilotu nije bilo spasa.

00:09 Mesto pada aviona Mig- 29 Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Smrt majora Gorana Bulajića posebno je potresla sve koji su ga poznavali. O njemu govore kao o heroju koji se istakao po svojim dobrim delima, naročito 2014. godine kada je spsavao ljude u polavljenom Obrenovcu.