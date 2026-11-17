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Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom su okrivljeni za dogovaranje ubistva Luke Bojovića osuđeni na ukupno pet godina i tri meseca zatvora, saznaje nezvanično Kurir.

Milan Ilić, kom se sudilo za pripremu teškog ubistva oslobođen je optužbi za to, ali je osuđen na tri godine zatvora zbog trgovine drogom, a Apelacioni sud potvrdio je deo presude koja se odnosi na njega.

Podsetimo, Nikola Pavlović osuđen je na tri godine i tri meseca zatvora, dok su Saša Kuzmanović i Filip Karavelić osuđeni na po godinu dana zatvora. Više javno tužilaštvo u Beogradu teretilo ih je da su od početka februara do 10. maja 2024. godine, kada su uhapšeni, zajedno, sa umišljajem nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njegovo izvršenje.

Međutim, sudija Bojana Stanković, čiju je presudu potvrdio Apelacionio sud u Beogradu, tokom obrazloženja presude je navela da trojica okrivljenih odlukom veća osuđena za krivično delo dogovor izvršenja krivičnog dela.

1/6 Vidi galeriju Suđenje okrivljenima za planiranje ubistva Luke Bojovića Foto: Nemanja Nikolić

- Nikola Pavlović, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri meseca, za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na dve i po godine, i za krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela na godinu dana. Saša Kuzmanović dobio je godinu dana zatvora za dogovor o izvršenju krivičnog dela, dok je oslobođen optužbi za nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - saopštila je sudija tokom objavljivanja presude i navela da je Milan Ilić, koji je prema optužnici prodajom kokaina pribavljao novac za ubistvo, osuđen na tri godine zatvora. U njegovoj garaži, podsetimo, pronađeno je 73,26 grama kokaina i vagica za merenje.

Za Filipa Karavelića, nije dokazano da je organizator grupe, ali jeste dokazano da je postojao dogovor između njega, Pavlovića i Kuzmanovića, i on je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela dogovor o izvršenju krivičnog dela.

Dakle, kako je rečeno, sud jeste utvrdio da je došlo do dogovaranja ubistva, a sve okolnosti ukazuju da je meta trebalo da bude Luka Bojović.

Podsetimo, tokom sudskog postupka saslušan je i Luka Bojović, ali se on nije pridružio krivičnom gonjenju i pred sudom je izjavio da ne poznaje okrivljene.

1/4 Vidi galeriju Luka Bojović Foto: LJILJANA STANIŠIĆ, Kurir TV

Njemu su tada u sudnici prikazane fotografije crnog "audija", pronađene u telefonu okrivljenih, ali on nije mogao da kaže da li je reč o njegovom automobilu, iako je potvrdio da su neke od slika nastale u blizini zgrade na Vračaru u kojoj živi.

- Koristim dva blindirana "audija A8", liče, ali ne mogu sa sigurnosću da kažem da je reč o mojim vozilima - rekao je odgovarajući na pitanja, pošto su mu pokazane slike pronađene u telefonu okrivljenog.

Na pitanje branioca jednog od optuženih, da li je osim upozorenja da mu je bezbednost ugrožena u međuvremenu dobio još neku informaciju, odgovorio je: