VJT U BEOGRADU OPTUŽILO STAMENKOVIĆA DA TARGETIRA NJIHOVE TUŽIOCE: Vrhovni tužilac je isti već 16 godina, pokušava da nezadovoljstvo građana "svali" na nas
- VJT u Beogradu optužilo je Branka Stamenkovića da vrši pritisak na disciplinske organe i traži postupke protiv njihovih tužilaca.
- U saopštenju navode da je Stamenković ponovo prekršio Etički kodeks i da pokušava da nezadovoljstvo građana svali na beogradsko tužilaštvo.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da "ukazuje javnosti da je javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član sporne Komisije za nadzor Branko Stamenković javno priznao da vrši pritisak na članove disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal kako bi pokrenuli postupke protiv javnih tužilaca VJT u Beogradu koji su targetirani u Izveštaju Komisije od 10. novembra 2026. godine".
- Nakon što je VJT u Beogradu juče iskoristilo svoje pravo na izjašnjenje povodom skandaloznog, pravno neutemeljenog i malozicioznog Izveštaja Komisije, Stamenković je kasnije popodne u izjavi televiziji N1, ponovo zapretio javnim tužiocima VJT u Beogradu disciplinskim i krivičnim progonom, te pokazao ostrašćenost neprimerenu javnom tužiocu, čime je ponovo prekršio Etički kodeks javnih tužilaca - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
U izjavi koja je objavljena na portalu N1, kako se dodaje, Stamenković je pored ostalog naveo i: *Biće izuzetno interesantno videti da li će i Tužilaštvo za organizovani kriminal i disciplinski organi saveta smoći snage da na pravi način donesu odluku u skladu sa Ustavom i zakonom, a da ne budu pod bilo kakvim uticajem ili pritiskom - da li VJT, što praktično nikada nije ni bilo, ili Stefanovića i ljudi bliskih njemu, što je već u medijima i bilo izveštavano da je takva vrsta ponašanja postojala".
- Ovo je još jedan dokaz pristiska na nadležne organe koji treba tek da utvrđuju da li postoje razlozi za pokretanje bilo kakvog postupka. Pored toga, ovakvo ponašanje Stamenkovića ukazuje i na ponovni pokušaj dezavuisanja javnosti i skretanje pažnje sa tužilaca iz Vrhovnog javno tužilaštva, uključujući i Stamenkovića i Vrhovnog javnog tužioca koji su spremni na sve radi obračuna sa VJT u Beogradu i tužiocima koji postupaju samostalno, u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije - navodi se u saopštenju i dodaje da "optuživanje VJT u Beogradu i njegoviih javnih tužilaca ima za cilj da za nedostatak dostupnosti pravde građanima optuži samo ovo javno tužilaštvo, iako je na čelu svih javnih tužilaštava u Republici Srbiji već 16 godina isti Vrhovni javni tužilac".