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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da "ukazuje javnosti da je javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član sporne Komisije za nadzor Branko Stamenković javno priznao da vrši pritisak na članove disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal kako bi pokrenuli postupke protiv javnih tužilaca VJT u Beogradu koji su targetirani u Izveštaju Komisije od 10. novembra 2026. godine".

- Nakon što je VJT u Beogradu juče iskoristilo svoje pravo na izjašnjenje povodom skandaloznog, pravno neutemeljenog i malozicioznog Izveštaja Komisije, Stamenković je kasnije popodne u izjavi televiziji N1, ponovo zapretio javnim tužiocima VJT u Beogradu disciplinskim i krivičnim progonom, te pokazao ostrašćenost neprimerenu javnom tužiocu, čime je ponovo prekršio Etički kodeks javnih tužilaca - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

U izjavi koja je objavljena na portalu N1, kako se dodaje, Stamenković je pored ostalog naveo i: *Biće izuzetno interesantno videti da li će i Tužilaštvo za organizovani kriminal i disciplinski organi saveta smoći snage da na pravi način donesu odluku u skladu sa Ustavom i zakonom, a da ne budu pod bilo kakvim uticajem ili pritiskom - da li VJT, što praktično nikada nije ni bilo, ili Stefanovića i ljudi bliskih njemu, što je već u medijima i bilo izveštavano da je takva vrsta ponašanja postojala".