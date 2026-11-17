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Ministarstvo pravde saopštilo je da odlučno odbacuje neistinite navode koji se šire društvenim mrežama da je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Mile Jandrić ugasio telefon i nestao.

- Radi istinitog i potpunog informisanja javnosti, ističemo da je direktor Uprave Mile Jandrić 5. novembra dao izjavu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije u Kraljevu (POSK) i predao svoj mobilni telefon na veštačenje - navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde navode i da neće dozvoliti da se "neproverenim informacijama, spekulacijama i senzacionalističkim objavama stvara pogrešna slika o postupanju državnih organa i zaposlenih u institucijama sistema".