MILE JANDRIĆ NIJE NESTAO, PREDAO JE TELEFON TUŽILAŠTVU: Oglasilo se Ministarstvo pravde, objasnili zbog čega je isključen mobilni direktora UIKS!
Ministarstvo pravde saopštilo je da odlučno odbacuje neistinite navode koji se šire društvenim mrežama da je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Mile Jandrić ugasio telefon i nestao.
- Radi istinitog i potpunog informisanja javnosti, ističemo da je direktor Uprave Mile Jandrić 5. novembra dao izjavu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije u Kraljevu (POSK) i predao svoj mobilni telefon na veštačenje - navodi se u saopštenju.
Iz Ministarstva pravde navode i da neće dozvoliti da se "neproverenim informacijama, spekulacijama i senzacionalističkim objavama stvara pogrešna slika o postupanju državnih organa i zaposlenih u institucijama sistema".
- Ministarstvo pravde će nastaviti da transparentno i odgovorno informiše javnost, uz puno poštovanje zakona i nadležnosti svih institucija - navodi se.