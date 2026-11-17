Pilot major Goran Bulajić (53), koji je jutros poginuo u padu aviona MiG-29 u okolini Stare Pazove, ostao je upamćen i po poruci koju je pre sedam godina uputio najmlađim oficirima Vojske Srbije. Tokom svečane promocije kadeta, 2019. godine, pozdravio je mlade kolege iz kokpita vojnog aviona i poželeo im da časno služe svom narodu.

Vest o pogibiji majora Gorana Bulajića potresla je javnost, a jedan snimak iz 2019. godine ponovo je privukao pažnju i podsetio na njegovu posvećenost vojnom pozivu. Naime, Bulajić je 14. septembra 2019. godine učestvovao u svečanom preletu aviona Vojske Srbije tokom promocije najmlađih oficira, koja je održana ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Upravljajući avionom MiG-29, major je tada uputio poseban pozdrav mladim kolegama koji su tog dana stupali u oficirske redove.

- Našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin! Služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živela Srbija! - poručio je Bulajić iz aviona tokom preleta.

Tog dana u prve oficirske činove promovisano je 160 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

Podsetimo, Major Bulajić stradao je jutros, kada se srušio avion MiG-29 iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, u okolini Stare Pazove. Prema saopštenju Ministarstva odbrane, nesreća se dogodila oko 8.45 časova. Formirane su komisije koje treba da utvrde okolnosti vanrednog događaja i uzroke pada letelice.

1/6 Vidi galeriju Kurir na mestu pada vojnog aviona kod Stare Pazove Foto: Ilija Ilić

Bulajić je u Vojsci Srbije bio od 1996. godine. Tokom tri decenije službe bio je pripadnik 204. vazduhoplovne brigade, a njegov životni i profesionalni put obeležili su avijacija, odgovornost i posvećenost pozivu. Ipak, jedan od značajnijih trenutaka dogodio se daleko od pilotske kabine, u maju 2014. godine, kada su katastrofalne poplave pogodile Obrenovac.

Kada je čuo da je Obrenovac pod vodom, Goran Bulajić javio se komandi, a potom sa svojim prijateljima krenuo u akciju spasavanja. Nije čekao da neko drugi preuzme inicijativu. Uzeo je svoj čamac i zaputio se u delove grada do kojih mnogi nisu mogli da stignu.

Ulice su bile pretvorene u reke, voda je na pojedinim mestima dostizala dubinu od dva metra, a spasavanje se odvijalo u mraku, u nepoznatim ulicama i uz pomoć poruka koje su mu građani slali na mobilni telefon. Kako je tada ispričao za medije, orijentisali su se pomoću banderi, dok su im SMS poruke ljudi koji su čekali pomoć pokazivale gde se nalaze zarobljeni stanovnici.

Goran Bulajić Foto: Youtube Printscreen

Bulajić je sa prijateljima proveo više od 20 sati izvlačeći ljude iz poplavljenih kuća i zgrada. Posebno potresni bili su trenuci kada je trebalo spasavati decu. Goran je govorio o situacijama u kojima su roditelji morali da mu predaju svoju decu kako bi ih čamcem prebacio na sigurno.

-Najteže i najgore bilo je kada od oca uzimate dete- ispričao je tada Bulajić. Među ljudima koje su spasavali bili su i najstariji stanovnici Obrenovca. Bulajić je pamtio i baku od 90 godina koja je, uprkos godinama, morala da se penje na krov kako bi se izvukla iz poplavljene kuće.