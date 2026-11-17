Visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana Janko Vukadinović zaustavljen je juče popodne na kapiji Istražnog zatvora u Spužu, a potom vraćen u pritvorsku sobu zbog istrage Specijalnog državnog tužilaštva pokrenute zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Saše Klikovca u julu 2020. godine.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja sačekali su Vukadinovića, kojem je zakonski istekao pritvor jer u roku od tri godine od podizanja optužnice nije prvostepeno osuđen, ali mu je ponovo uručeno rešenje o pritvoru zbog istrage ubistva Saše Klikovca.

Klikovac je, podsetimo, ubijen u sačekuši 18. jula 2020. u Zeti, a istraga je pokrenuta protiv Vukadinovića i još 11 okrivljenih, zbog sumnje da su organizovali zločin koji je sa najmanje 50.000 evra platio pokojni vođa škaljarskoj klana Alan Kožar. Inače, Kožar je ubijen samo pet dana kasnije, 23. jula na grčkom ostrvu Krf.

1/11 Vidi galeriju Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

- Istraga za ubistvo Klikovca je pokrenuta protiv braće Janka i Predraga Vukadinovića, Budvanina Saše Borete, osuđenog na 30 godina zbog učešća u ubistvu inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i Podgoričanina Damira Mandića, koji je odslužio kaznu od 19 godina zbog saučesništva u ubistvu urednika "Dana" Duška Jovanovića - prenose crnogorske Vijesti.

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo braću Predraga i Janka Vukadinovića sumnjiči za teško ubistvo, a Igora Krstovića da je podstrekavao Alana Kožara da organizuje ubistvo Saše Klikovca jer je smatrao da je Klikovac navodno bio učesnik njegovog pokušaja ubistva u januaru 2020. godine.

Belivuk i Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

Inače, Vukadinović je bio u pritvoru zbog učešća u dvostrukom ubistvu u kafiću "Forum" u centru Podgorice, u kom su 31. marta 2018. ubijeni Marko Šaković i slučajna žrtva Radivoje Jovanović. Kao direktni izvršilac optužen je Marko Jovanović, koji je u bekstvu i koji je prema optužnici kobnog dana, po prethodnom dogovoru sa Jankom Vukadinovićem, došao i iz "gloka" ispalio više hitaca u Marka Šakovića, i slučajnu ubio i Jovanovića.

Inače, Janku Vukadinoviću sudi se u Višem sudu u Podgorici i zbog sumnje da je krajem 2019. sa pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem organizovao kriminalnu grupu koja je planirala da krajem januara 2021. ubiju na Aerodromu Tivat Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Belivuk i Miljković su, podsetimo, u to vreme boravili u poseti kod Radoja Zvicera u Kotoru, a plan kriminalne grupe koju je organizovao Vukadinović bio je da ih likvidiraju u redu za čekiranje karata za let za Beograd.

Ista grupa, navodno je planirala je i ubistvo Slobodana Kašćelana, visokopozicioniranog kavčanina.

Kurir.rs/Vijesti.me

SDT je ljetos otvorilo istragu zbog ubistva Saše Klikovca, koji je ubijen u sačekuši 18. jula 2020. godine u Zeti, a istraga je pokrenuta protiv Vukadinovića i još 11 osoba zbog sumnje da su organizovale zločin, koji je sa najmanje 50.000 eura platio sada pokojni Baranin Alan Kožar. Istraga je pokrenuta protiv braće Janka i Predraga Vukadinovića, Budvanina Saše Borete, osuđenog na 30 godina zbog učešća u ubistvu inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i Podgoričanina Damira Mandića, koji je za sada jedini odležao robiju od 19 godina zbog saučesništva u ubistvu urednika "Dana" Duška Jovanovića. SDT sumnja da su braća Predrag i Janko Vukadinović okrivljeni za krivično djelo teško ubistvo, a da je Zećanin Igor Krstović podstrekavao pokojnog Alana Kožara da organizuje ubistvo Saše Klikovca jer je smatrao da je Zećanin, kao pripadnik suprostavljenog kavačkog klana, navodno bio učesnik njegovog pokušaja ubistva u januaru 2020. godine. Sloboda bliža od presuda Janku Vukadinoviću godinama nije izrečena ni prvostepena presuda zbog učešća u dvostrukom ubistvu u kafiću "Forum" u centru Podgorice, kada su 31. marta 2018. godine ubijeni Marko Šaković i slučajna žrtva Radivoje Jovanović.

Za dvostruko ubistvo u lokalu „Forum“ optužen je Marko Č. Jovanović, koji je u bjekstvu, a tereti se da je kao saizvršilac, po prethodnom dogovoru sa Jankom Vukadinovićem, tog dana došao do lokala naoružan pištoljem „glok“ i ispalio više hitaca u pravcu Marka Šakovića, a meci su pogodili i Jovanovića. Kao članovi kriminalne organizacije u ovom predmetu optuženi su još i Dragoljub B. Ćetković, Lidija V. Bulatović, Tomo M. Orović, Đurađ N. Lončar, Radoš R. Popović, Aleksandar Z. Dropo, A.D. i Marko M. Rnković. SPO i SDT su tokom 2025. godine sa kapije Spuža vratili gotovo 40 osoba, pripadnika kriminalnih organizacija, koji bi se domogli slobode jer im nije donijeta presuda u zakonskom roku od tri godine od podizanja optužnice, da nijesu u međuvremenu okrivljeni za neka nova krivična djela. Zbog sporosti u radu Specijalnog odjeljenja Višeg suda, ali i zbog čestih procesnih zloupotreba odbrane kao i rotacije i mijenjanja sudskog vijeća, sudski proces nije ni nakon 8 i po godina od zločina doveo ni do prvostepene presude.

Posljednja rotacija u tom predmetu dogodila se početkom marta ove godine, kada je predsjednik Višeg suda Zoran Radović usvojio zahtjev Vukadinoviča za izuzeće prethodnog postupajućeg sudije u ovom predmetu, a potom slučaj dodijelio sudiji Veljku Radovanoviću. Postupak protiv optuženih vodi se iza zatvorenih vrata još od oktobra 2019. godine, kada je sud odlučio da javnost bude isključena jer se među optuženima nalazi i maloljetni A.D. Janku Vukadinoviću se sudi u Višem sudu u Podgorici zbog sumnje da je krajem 2019. godine sa pokojnim Jovicom Vukotićem formirao kriminalnu organizaciju radi izvršenja teških krivičnih djela. Osim njega, na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i nekadašnji načelnik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dalibor Medojević.