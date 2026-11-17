Hitna pomić je na terenu i zbrinjava povređene osobe koje mahom imaju povrede glave
Užas
NESREĆA U TRŽNOM CENTRU U BEOGRADU: Više osoba palo sa pokretnih stepenica, povređena i deca
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U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu dogodila se nesreća u kojoj, kako nezvanično saznajemo, ima više povređenih osoba, među kojima su i deca.
Kako je potvrđeno Kuriru, do nesreće je došlo danas oko 14.30 sati na pokretnim stepemicama.
- Više osoba je palo sa pokretnih stepenica. Desetak ih je povređeno, kako smo čuli - rekao je naš izvor i dodao da je na lice mesta upućena Hitna pomoć.
- Na teren su izašle dve ekipe Hitne pomoći. U toku je zbrinjavanje povređenih koji mahom imaju povrede glave - dodaje naš izvor.
Okolnosti pod kojima je došlo do pada se utvrđuju.
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