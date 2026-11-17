Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu dogodila se nesreća u kojoj, kako nezvanično saznajemo, ima više povređenih osoba, među kojima su i deca.

Kako je potvrđeno Kuriru, do nesreće je došlo danas oko 14.30 sati na pokretnim stepemicama.

- Više osoba je palo sa pokretnih stepenica. Desetak ih je povređeno, kako smo čuli - rekao je naš izvor i dodao da je na lice mesta upućena Hitna pomoć.

- Na teren su izašle dve ekipe Hitne pomoći. U toku je zbrinjavanje povređenih koji mahom imaju povrede glave - dodaje naš izvor.