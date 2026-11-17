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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić uputio je telegram saučešća povodom tragične pogibije pilota Vojske Srbije, majora Gorana Bulajića, porodici, ministru odbrane, pripadnicima Vojske Srbije i svim njegovim kolegama i saborcima.

"Sa neizmernom tugom i dubokim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj pogibiji pilota Vojske Srbije, majora Gorana Bulajića, koji je izgubio život jutros prilikom pada aviona „MiG-29“ u okolini Stare Pazove", navodi se u saopštenju.

Dačić je izjavio da ovaj tragičan događaj predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za njegovu porodicu i prijatelje, već i za Vojsku Srbije i čitavu našu državu. Major Bulajić je svoj život posvetio časnom i odgovornom pozivu, služeći svojoj otadžbini sa izuzetnom hrabrošću, profesionalizmom i odanošću.

- U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem izraze najiskrenijeg i najdubljeg saučešća porodici stradalog pilota, ministru odbrane, pripadnicima Vojske Srbije i svim njegovim kolegama i saborcima. Srbija će sa večnim poštovanjem i zahvalnošću pamtiti njegovu žrtvu i službu. Neka mu je večna slava i hvala“, navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.