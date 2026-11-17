SUD RASPISAO POTERNICU I ODREDIO PRITVOR MILANU RADOIČIĆU: Nije se javio policiji u nedelju, pritvor određen zbog sumnje da je u bekstvu
- Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana i raspisao poternicu za Milanom Radoičićem, nezvanično saznaje Kurir.
- Mera je usledila pošto se 15. novembra nije javio u PS Savski venac, iako je na to bio obavezan odlukom suda.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor i raspisao poternicu za Milanom Radoičićem, bivšim funkcioneru Srpske liste, saznaje nezvanično Kurir. Pritvor je Radoičiću određen pošto se, prema nezvaničnim informacijama, 15. novembra nije javio u PS Savski venac, pa postoji sumnja da se dao u bekstvo.
Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu 3. oktobra 2023. pokrenulo je istragu protiv njega zbog sumnje da je od januara 2023. godine do 24. septembra iste godine oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle, Federacija BIH, koje mu je isporučivano na teritoriji Beograda, najčešće na potezu Bubanj Potok - Vrčin, a koje je potom prenosio i skladištio na neutvrđenim lokcijama na teritoriji AP Kosova i Metohije.
Kako se sumnja, na teritoriji Kosova i Metohije je oružje skrivao u napuštenim objektima i šumama, pa je kao kolovođa grupe sa više NN lica, zajedničkim delovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra 2023. izazvao opasnost za život ljudi u mestu Banjska na teritoriji AP KIM.
Sudija za prethodni postupak, podsetimo, posle saslušanja mu je odredio meru zabrane napuštanja boravišta i javljanje u policijsku stanicu svakog 1. i 15. u mesecu. Međutim, kako se u nedelju nije javio, sud je ovu meru ukinuo i odredio mu pritvor do 30 dana, kao i raspisivanje poternice.