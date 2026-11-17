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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor i raspisao poternicu za Milanom Radoičićem, bivšim funkcioneru Srpske liste, saznaje nezvanično Kurir. Pritvor je Radoičiću određen pošto se, prema nezvaničnim informacijama, 15. novembra nije javio u PS Savski venac, pa postoji sumnja da se dao u bekstvo.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu 3. oktobra 2023. pokrenulo je istragu protiv njega zbog sumnje da je od januara 2023. godine do 24. septembra iste godine oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle, Federacija BIH, koje mu je isporučivano na teritoriji Beograda, najčešće na potezu Bubanj Potok - Vrčin, a koje je potom prenosio i skladištio na neutvrđenim lokcijama na teritoriji AP Kosova i Metohije.

Kako se sumnja, na teritoriji Kosova i Metohije je oružje skrivao u napuštenim objektima i šumama, pa je kao kolovođa grupe sa više NN lica, zajedničkim delovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra 2023. izazvao opasnost za život ljudi u mestu Banjska na teritoriji AP KIM.