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Desetoro dece i tri odrasle osobe povređeno je u incidentu koji se danas oko 14.30 sati dogodio u tržnom centru "Galerija" u Beogradu, kada je tokom vožnje pokretnim stepenicama došlo do nezgode u kojoj su učestvovali mališani nižih razreda jedne osnovne škole, koji su, navodno, sa učiteljicama bili u tržnom centru.

Prema nezvaničnim informacijama, jedno dete zadobilo je teške telesne povrede, dok se tačan stepen povreda ostalih mališana još utvrđuje.

1/4 Vidi galeriju Policija u TC "Galerija" Foto: Kurir

Kako za Kurir pričaju očevici, prizor na pokretnim stepenicama bio je stravičan. U trenutku kada je došlo do incidenta, među decom je zavladala panika, a mališani su počeli paniično da vrište.

- Deca su vrištala, nastao je potpuni haos. U jednom trenutku su počeli da gaze jedni preko drugih, pokušavajući da se sklone. Sve se dogodilo veoma brzo, nismo odmah ni shvatili šta se dešava - kaže jedan od očevidaca za Kurir.

Prema rečima sagovornika Kurira, učiteljice su prethodno dovele grupu dece u bioskop. Mališani inačeijmaju oko osam godina.

- Bili su u grupi, bili su na pokretnim stepenicama kada je jednom detetu pertla upala u pokretni mehanizam. Tada je nastao problem, dete je izgubilo ravnotežu i palo odjednom na drugu decu, a ostala deca su se uspaničila i tada je usledio lančani pad. Učiteljice su pokušavale da ih smire i pomognu im, ali je nastala velika gužva - navodi sagovornik Kurira.

U nezgodi su, prema informacijama sa terena, povređene i tri učiteljice koje su bile u pratnji dece.

Na lice mesta upućeno je više ekipa Hitne pomoći, a povređenim mališanima lekarska pomoć ukazivana je u samom tržnom centru, posle čega su prevezeni u Urgentni centar. Prema nezvaničnim informacijama, jedno sanitetsko vozilo sa petoro povređene dece odmah je krenulo ka bolnici, dok su ostale ekipe nastavile zbrinjavanje povređenih i kako se može videti na licu mesta, trenutno nema nikoga u delu gde se dogodio incident.

Foto: Kurir

- Koliko sam uspela da vidim, sva deca su bila svesna, ali jedno od njih je raseklo glavu, previjali su mu na licu mesta, drugom je bila zavijrna ruka, ali činilo se da nije bilo dece bez svesti, svakkao su svi odmah prevezeni na dalje zbrinjavanje - dodaje naša sagovornica.