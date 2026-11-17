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U TC "Galerija" u Beogradu danas se dogodio težak incident u kome je povređeno desetoro dece i tri odrasle osobe.

Kako kažu očevici, do nesreće je došlo na pokretnim stepenicama kada su učiteljice dovede učenike nižih razreda osnovne škole u bioskop. Navodno, jednom detetu se pertla upetljala u pokretni mehanizam i tada je nastao lančani pad dece.

Usledila je opšta panika, cika i vriska. Brzo je stigla ekipa Hitne pomoći. Članovi medicinskog osoblja su se rastrčali na sve strane kako bi pomogli povređenima.

1/4 Vidi galeriju Policija u TC "Galerija" Foto: Kurir

- Deca su vrištala, nastao je potpuni haos. U jednom trenutku su počeli da gaze jedni preko drugih, pokušavajući da se sklone. Sve se dogodilo veoma brzo, nismo odmah ni shvatili šta se dešava - kaže jedan od očevidaca za Kurir.

Kako saznajemo, od desetoro dece koja su primljena u Urgentni centar, troje je završilo na ušivanju glave.

00:20 Više dece povređeno na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija" Izvor: Tanjug