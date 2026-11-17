SNIMAK DRAME U TC "GALERIJA": Lekari trče da pomognu povređenoj deci! Težak incident na pokretnim stepenicama: "Deca su vrištala, nastao je potpuni haos" VIDEO
U TC "Galerija" u Beogradu danas se dogodio težak incident u kome je povređeno desetoro dece i tri odrasle osobe.
Kako kažu očevici, do nesreće je došlo na pokretnim stepenicama kada su učiteljice dovede učenike nižih razreda osnovne škole u bioskop. Navodno, jednom detetu se pertla upetljala u pokretni mehanizam i tada je nastao lančani pad dece.
Usledila je opšta panika, cika i vriska. Brzo je stigla ekipa Hitne pomoći. Članovi medicinskog osoblja su se rastrčali na sve strane kako bi pomogli povređenima.
- Deca su vrištala, nastao je potpuni haos. U jednom trenutku su počeli da gaze jedni preko drugih, pokušavajući da se sklone. Sve se dogodilo veoma brzo, nismo odmah ni shvatili šta se dešava - kaže jedan od očevidaca za Kurir.
Kako saznajemo, od desetoro dece koja su primljena u Urgentni centar, troje je završilo na ušivanju glave.
- Deca, koja su starosti oko osam godina, srećom, nemaju teške povrede iako troje njih ima posekotine na glavi koje će morati da se ušivaju. Pregledi su još u toku, sva deca moraju da prođu kompletnu dijagnostiku, koja podrazumeva preglede više specijalista, kao i ultrazvučnu dijagnostiku. Za sada nikome nisu konstatovane teške telesne povrede - kaže izvor Kurira iz Urgentnog centra.