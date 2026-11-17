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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je 16. novembra 2026. godine podneo osumnjičeni S.V, kao i dopunu zahteva za izuzeće koji je 17. novembra 2026. godine podneo njegov branilac.

Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica u datom predmetu.

U rešenju se, pored ostalog, navodi da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće.

Pored ostalog, zaključeno je da iz načina na koji Treće OJT u Beogradu obaveštava javnost u vezi sa predmetima bespravne gradnje u saopštenju od 17. novembra 2026. godien proizilazi da to čini na pristrasan način.

Upravo javno insistiranje na hapšenju i istovremeno najava krivičnog gonjenja policijskih službenika predstavlja neprimeren medijski pritisak usmeren ka ostvarivanju ličnih ciljeva glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu i pritisak na policijske službenike.

Činenica je da je prema zakonskom zastupniku PD "Beograd na vodi", doneto rešene o zadržavanju, nakon što je branilac osumnjičenog S.V. predočno policijskim službenicima i javnom tužicu da je podnet zahtev za izuzeće, te je zadržavanje ukinuto, a ovaj redosled događaja bitno se razlikuje od navoda u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu kojim se stvara utisak da policijski službenici nisu postupili po nalogu javnog tužioca.