Odlukom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo je izuzeta glavna javna tužiteljka Trećeg osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Beogradu Ivana Stojiljković Pomoriški, ovog puta u predmetu "Belgrade Eye", saopštilo je Treće OJZ.

Predmet se, kako se precizira u saopštenju, odnosi na sumnju da su radovi na panoramskom točku izvođeni bez odgovarajuće građevinske dozvole. "Postupajući javni tužilac izdao je policiji usmeni nalog za hapšenje zakonskog zastupnika društva 'Beograd na vodi' i odgovornih lica kompanije 'Millennium Team', nakon čega su podneti zahtevi za izuzeće", podseća se u tekstu.

Više javno tužilaštvo, kako dodaje Treće OJT, kao jedan od razloga za izuzeće navodi i to što je u saopštenju za javnost komentarisan institut izuzeća i rad tog tužilaštva. "Prihvaćene su ocene osumnjičenog i njegovog branioca da takvo obraćanje pokazuje lični animozitet i predstavlja medijski pritisak", dodaju iz Trećeg OJT.

Ostalo je, kako se dodaje, neobjašnjeno koji se to „lični ciljevi“ ostvaruju obaveštavanjem javnosti, kao i zbog čega se glavnom javnom tužiocu pripisuju odluke koje je doneo postupajući javni tužilac.

"Ni ova odluka neće nas pokolebati u doslednoj primeni zakona. Nastavićemo da preduzimamo mere iz svoje nadležnosti prema svima pod jednakim uslovima, bez obzira na njihov položaj i uticaj", navodi Treće OJT.

Podsećamo, Kompanija "Milenijum tim" saopštila je ranije danas da će podneti krivičnu prijavu protiv glavne javne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivane Stojiljković Pomoriški zbog, kako navodi, zloupotrebe položaja službenog lica. Kompanija tvrdi da je tužilaštvo ponovo, 16. novembra, izdalo usmeni nalog za hapšenje trojice njenih zakonskih zastupnika, uprkos njihovoj saradnji sa nadležnim organima.

Prethodno, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 16. novembra da će podneti krivične prijave protiv policijskih službenika zbog sumnje na nezakonitosti u njihovom postupanju, jer nisu sproveli nalog javnog tužioca da se uhapse zakonski zastupnik "Beograda na vodi" i odgovorni iz "Milenijum tima".

Kako je navelo Treće osnovno javno tužilaštvo, prema osumnjičenima nije sprovedeno zadržavanje po nalogu javnog tužioca, budući da su ponovo podneti zahtevi za izuzeće glavnog i postupajućeg javnog tužioca, o kojima treba da odluči Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obavestilo je javnost da je, povodom izvođenja građevinskih radova na panoramskom točku "Belgrade Eye" u Beogradu, za koje ne postoji odgovarajuća građevinska dozvola, javni tužilac policijskim službenicima PS Novi Beograd izdao usmeni nalog za hapšenje Z. B, zakonskog zastupnika privrednog društva "Beograd na vodi", kao i S. V, I. B. i A. Đ, odgovornih lica privrednog društva "Milenijum tim".

Nalog za hapšenje je tužilac izdao zbog sumnje da su izvršili krivično delo građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2 Krivičnog zakonika.

"Ovakav sled događaja otvara ozbiljno pitanje da li se institut izuzeća koristi za sprečavanje postupanja Trećeg osnovnog javnog tužilaštva o čemu će ocenu morati dati nadležno tužilaštvo", navelo je Treće OJT o nepostupanju policije.

Uz ovakvo postupanje policije i ponavljanje zahteva za izuzeće, Trećem osnovnom javnom tužilaštvu "praktično se onemogućava da vodi postupke protiv odgovornih lica kompanije 'Milenijum tim'".