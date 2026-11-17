U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Republike Severne Makedonije Anđelče A. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 8. jula 2025. godine na teritorji GO NOVI Beograd pokušao da liši života Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivićno delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage A.A. se na teret stavljaju krivična dela "Ubistvo u pokušaju" i "Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija".

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Postoje osnovi sumnje da je A.A. 8. jula prošle godine u ulici Narodnih heroja trčećim korakom prišao vozilu kojim je upravljavo oštećeni N.A, koji je tom prilikom parkirao vozilo, pa je A.A. iz pištolja marke „Crvena zastava“ model „C 99“, kalibra 9 mm, koji je neovlašeno nosio, ispalio više projektila u pravcu oštećenog koji ga je primetio i vozilom se udaljio.

A.A. je potom ušao u taksi vozilo kojim se udaljio sa lica mesta.

Podsetimo, Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, bivši vođa navijača Partizana koji je javnosti postao poznat pošto je poslednjih godina preživeo najmanje 10 atentata i sam se posle pucnajve u restoranu u decembru prošle godine našao iza rešetaka. On se sumnjiči za nezakonito nošenje oružja, a uhapšen je po poternici u junu ove godine, i to u jednoj prodavnici u Novom Sadu dok je kupovao cigarete.